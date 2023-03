Starý dům už neprodáte. Unijní směrnice ale může být protiústavní, tvrdí právníci

Návrh nových opatření, podle nichž by do deseti let měly všechny domy dosáhnout nejhůř energetické třídy D na škále A až G, schválili minulý týden europoslanci. O konečnou podobu nejde, o té nyní budou vyjednávat v rámci Evropské unie jednotlivé členské státy.

Jenže dopady chystaných změn jsou na trhu patrné už teď. „U energeticky náročnějších staveb pozorujeme propad zájmu o koupi. Cena starších nezateplených nemovitostí výrazně propadne a prakticky se stanou neprodejnými,“ varuje Michal Pich ze společnosti Reality Čechy.