Past na šmejdské kšeftaře. Vláda chce zarazit triky s „výhodnými“ cenami

„Vůbec jsem nechápala, co to má znamenat. Bydlím a pracuji v Anglii a musela jsem přijet, abych to vyřešila,“ říká Martina, která si nepřála uvést celé jméno. Společnost Platform Energy údajně pro její matku vysoutěžila lepšího dodavatele energií, firmu Lama Energy. „Vůbec nevím, proč by maminka k někomu přecházela. Vždyť jí bylo 94 let. Žádného nového dodavatele nemá, nechápu, za co chtějí peníze,“ diví se dcera.