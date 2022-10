STALO SE DNES: Vláda schválila schodek 295 miliard. Putin sledoval jaderné cvičení

Zastavte Green Deal, je to šílenství! Obnovitelné zdroje nemohou nahradit uhlí! Elektromobily jsou nesmysl, způsobí blackouty! ... Podobnými výkřiky se to na sociálních sítí a v diskusích jen hemží. Zpravidla vycházejí z chybné premisy, že se izolovaně změní jedna věc a vše okolo zůstane stejné. Na dvoudenní konferenci Smart Energy Forum plné přednášek a panelových debat bylo více než jasné, že se celá (nejen) česká energetika v příštích letech zásadně promění.

Ruský prezident Vladimir Putin sledoval cvičení ruských strategických jaderných sil a vyslechl hlášení, které mu podal ministr obrany Sergej Šojgu. Oznámily to ruské tiskové agentury. Strategické síly splnily úkoly cvičení v plném rozsahu, všechny rakety zasáhly svůj cíl, uvedla agentura TASS s odvoláním na Kreml.

Poslanci kývli na to, aby schodek státního rozpočtu na příští rok byl 295 miliard korun. Při dalším projednávání mohou navrhovat už jen přesuny v rozpočtu, ne úpravu výše schodku. „Je to rozpočet válečný, je to rozpočet krizový,“ řekl ve Sněmovně premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Netajím se tím, že schodek je vyšší, než bych si přál,“ uvedl také předseda vlády. Ministr financí Zbyněk Stanjura avizoval, že bude dělat kroky ke snižování schodků rozpočtu.

Kladenský soud uložil ve středu dvěma obžalovaným tresty vězení za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích. Tomáše Čermáka odsoudil k šesti měsícům odnětí svobody, Patrika Tušla k deseti měsícům. Rozsudek není pravomocný, muži nicméně zůstávají ve vazbě. Podle soudce Víta Sochovského se oba dopustili hanobení národa i podněcování k nenávisti.

Účastníci shromáždění na Václavském náměstí za podporu LGBT+ lidi volají po vyšší ochraně a změně zákonů. Podporu jim kromě umělců vyjádřila i zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Ve vzduchu vlají desítky duhových vlaječek, podle redaktorky iDNES.cz jsou jich stovky. Herečka Tereza Dočkalová vyzvala politiky, aby otevřeli debatu a chránili i LGBT+ lidi.