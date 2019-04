Elektrošmejdi budou mít tvrdší pravidla i tresty, chystá se novela zákona

Vy tak rychle mluvíte, že já to ani nevnímám,“ pronesl zoufale jednasedmdesátiletý senior z Albrechtic na Karvinsku, když mu zavolal zástupce firmy, která zprostředkovává dodávky energií.

Volající se vydával za kontrolora cen energií a sliboval, že mu zařídí levnější plyn. Během hovoru se seniora čtyřikrát zeptal, zda souhlasí s výběrovým řízením na nového dodavatele plynu. Důchodce reagoval zmateně a chvíli nevěděl, o čem je řeč. Nakonec ale hlesl: „Ano.“

V pasti na pět let

To jediné slůvko vyřčené do telefonu znamenalo uzavření smlouvy na nového dodavatele plynu, kterého vybere zprostředkovatel. Senior do výběru už nemohl mluvit. Dostal nového. A na pět let.

Agresivní překupníci elektřiny a plynu loví klienty pro svoje spřátelené dodavatele energií a cílí přitom hlavně na starší lidi, proto se pro ně vžilo označení energetičtí šmejdi. Jejich útoků prudce přibývá.



V budoucnu už to ale tak snadné nebude. Ministerstvo průmyslu a obchodu 11. dubna představilo návrh zákona, který mění pravidla – překupníky bude evidovat, „energošmejdy“ trestat a lidem dá víc šancí nechtěné smlouvy rušit.

„Nejsem příznivcem regulací, ale tohle musíme řešit. Je to skandální, zvlášť když si uvědomíte, že oklamanými bývají zejména senioři, kteří jsou méně odolní a snadněji podléhají léčkám,“ řekla na tiskové konferenci odstupující ministryně průmyslu Marta Nováková.

Čísla jsou výmluvná. Energetický regulační úřad řešil předloni téměř 12 tisíc stížností lidí, Česká obchodní inspekce při loňských kontrolách zjistila, že zákon porušilo devět z deseti zprostředkovatelů dodávek energií.

Nesolidní překupníci mají podobné metody. Vytvářejí falešný dojem, že lidé mají nárok na levnější elektřinu a plyn, ale že jim to stávající dodavatel zatajil. A hned nabízejí řešení: aukci nebo výběrové řízení, které údajně zajistí levnějšího dodavatele. Nebývá to pravda a lidé na tom nakonec prodělají. Obdobné způsoby používají také, když chtějí vzbudit důvěru. „My pouze hlídáme ceny,“ tvrdil zástupce zprostředkovatelské firmy v rozhovoru s mužem z Albrechtic.

„Vy jste kontroloři, jo?“ zeptal se muž. „Něco takového v podstatě, ano,“ lhal zástupce. Někteří zástupci zprostředkovatelských firem se dokonce zaštiťovali Českou obchodní inspekcí. Chodili po domech na vsích nebo lidem telefonovali.

„Ano“ už nebude stačit

Hovor obvykle končí ve chvíli, kdy překupník vymámí z volaného slovo „ano“. Má vyhráno. I telefonický souhlas je totiž závazný a překupník právě získal klienta pro předem domluveného dodavatele.

Obvykle sice překupníci posílají lidem smlouvu i písemně, jenže dvoutýdenní výpovědní lhůta začíná běžet už od telefonního souhlasu. „Když přijde písemná smlouva po týdnu, klient nemá tolik času na prostudování. Stává se, že mu dorazí dokonce až po těch 14 dnech,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Ministerstvo navrhuje, aby smlouva začala platit až ve chvíli, kdy ji klient dostane písemně, a tím dnem začne běžet výpovědní lhůta.

„Dáme lidem šanci, aby měli dost času se podívat, zda ve smlouvě není nějaká komplikace,“ řekl náměstek ministryně René Neděla.

Ještě přísnější by bylo, kdyby novela zákona nařizovala, aby smlouvy platily, až když je klient podepíše a pošle zpět firmě. To ale ministerstvo průmyslu odmítlo. Náměstek ministryně René Neděla sdělil, že by to komplikovalo život lidem, již chtějí využívat moderní technologie a uzavírat smlouvy kliknutím na internetu nebo vyslovením telefonického souhlasu.



Podle novely zákona by také nebylo možné uzavírat smlouvy na mnoho let. Michal Kebort z ERÚ zmínil smlouvu uzavřenou na 17 let. Když chtěl zákazník odstoupit dřív, musel smlouvu vyplatit, což dělalo za 17 let obrovskou sumu.

Pokud novela zákona projde, bude možné uzavírat smlouvu nanejvýš na tři roky. Po nich se změní na dobu neurčitou, kterou bude možné zrušit s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Obvyklé jsou však smlouvy, které prodejci energií uzavírají s tím, že se pak automaticky prodlužují. „Energošmejdi“ nastavují klientům tak krátké výpovědní lhůty, že lidé nemají šanci výpovědi stihnout a automatickému prodloužení zabránit. Nově by to bylo tak, že když klient uzavře třeba tříletou smlouvu, může se kdykoli během tří let rozhodnout, že automatické prodlužování vypoví.

Novela rovněž zakazuje sankce z ukončení smluv. Ministerstvo průmyslu zmiňuje známou praxi, kdy prodejci energií zákazníkům vnucovali zdarma LED žárovky, ale v okamžiku, kdy zákazníci chtěli smlouvy vypovědět, prodejci požadovali dárky zaplatit. A za přemrštěnou cenu. Jinak vyhrožovali exekucí.

Registruj se, nebo skončíš!

Dnes překupníkům stačí k podnikání živnostenský list a nikde se neevidují. Není proto jasné ani to, kolik jich v Česku působí. Mnohdy to chodí tak, že dodavatelské firmy jsou propojené se zprostředkovateli, aby jim naháněli klienty. Pokud novela projde, museli by se zprostředkovatelé energií zapsat do registru, který by byl na webu Energetického regulačního úřadu. Bez toho by nemohli působit na trhu. „Registr by byl veřejný a každý by se mohl podívat, kdo pro koho pracuje a jakou má historii,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Pokud by se zjistilo, že zprostředkovatel porušuje zákon a dopouští se „nekalých obchodních praktik“, dostane pokutu. Kdyby v tom pokračoval, ERÚ ho bude moci vymazat z registru. A zpátky na seznam by se mohl dostat až po uplynutí uložené lhůty.

Boj proti šmejdům v energetice vítá i Energetický regulační úřad. „Podněty a stížnosti, které na ERÚ chodí, jasně hovoří o vzrůstající aktivitě nepoctivých zprostředkovatelů. Počet podnětů nám v meziročním srovnání vzrostl o více než 14 procent,“ uvedl člen rady ERÚ Jan Pokorný.

Tomáš Prouza doufá, že už vlastní registrace spoustu podvodníků odradí. „Je potřeba trh vyčistit a najít páky na ty, kteří porušují pravidla,“ řekl. „Nepochybuji o pozitivním přínosu dohledu nad zprostředkovateli na energetickém trhu, jako tomu bylo například v oblasti finančních služeb, kde zmizela jakákoli anonymita,“ dodal.

Oslovení odborníci z energetického byznysu hodnotí registr vlažněji. Jen jako první krok správným směrem, po němž by ale měly následovat další. Upozorňují na to, že zatímco dodavatelé energií dostávají licence podmíněné bankovními zárukami a dalšími požadavky, registrace zprostředkovatelů tak přísná nebude. Dostane ji, kdo si řekne.

Návrh novely zákona bude vláda posuzovat 17. dubna, pak zamíří do Sněmovny. Platit má už od 1. ledna příštího roku. Přestože do platnosti zbývá jen osm měsíců, stále není jasné, jak přesně bude registr vypadat, kolik bude stát jeho provoz nebo kolik úředníků na jeho spravování bude potřeba.