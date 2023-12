Energetický drink už jen na občanku. Poslanci chystají zákaz prodeje dětem

Vzniknout má též povinný fond, do nějž mají výrobci povzbuzujících pití přispívat z jejich prodejů. Financovat se z něj bude léčba nadváhy, cukrovky nebo informační kampaně.

Na podobě zákona je shoda koalice s opozicí, lze tedy předpokládat, že by pro něj ve Sněmovně hlasovala většina. „Máme přislíbenou podporu zákona od SPD. Pro je i ANO, kde je mezi poslanci hodně lékařů a souhlasí s námi. Legislativní proces by tedy nemusel ani moc dlouho trvat a stihlo by se to ještě v tomto volebním období,“ komentuje poslanec Josef Flek (STAN), který chce zákon předkládat spolu s místopředsedkyní TOP 09 Martinou Ochodnickou. Připojí se k nim i další poslanci zdravotnického výboru.