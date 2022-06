Že vláda nenechá nikoho padnout? Budou jich až statisíce, varuje ekonom

„To je takový politický výrok. V příštích měsících tady padne spousta lidí, můžou to být i statisíce. Zejména v příštím roce bude situace mnohem dramatičtější,“ uvedl Kovanda ve vysílání CNN Prima News.

Podle něho budou nejvíce zasaženy sociálně zranitelné domácnosti a řada lidí z nich padne. „Lidé z takových okruhů pocítí největší propad své životní úrovně, jaký kdy v životě zažili,“ říká ekonom.

„Snad to nebude pád, že by končili ve frontách na polévku nebo tzv. pod mostem. Ale budou se muset smířit s výrazným snížením své životní úrovně. To by měla vláda tlumočit a nelakovat věci na růžovo, protože ony skutečně růžové nejsou,“ dodává.

„Nenecháme vás padnout“

Minulý týden premiér Petr Fiala na konci svého projevu k národu zdůraznil, že nárůsty cen energií v příštích měsících budou pro mnohé šokem, ale nelze je kompenzovat všem.

„Stát nemá dostatek peněz na to, aby plošně tento nárůst kompenzoval v plné výši a všem. Žádný evropský stát to nedělá. Ale všemi kroky, které jsem zmínil, říkáme zřetelně – nenecháme vás padnout,“ ujistil premiér a současně dodal, že stát je tady od toho, aby v takto mimořádné situaci podal pomocnou ruku.