Slovo endometrióza většina lidí nezná, přitom jde o běžnou gynekologickou nemoc. Postihuje 10 až 15 procent žen v plodném věku, nejčastěji mezi 25 až 40 rokem. Nejzávažnějším projevem jsou silné chronické bolesti v oblasti pánve a neplodnost, kterou trpí 30 až 50 procent nemocných. V minulosti byly bagatelizovány a podle evropských statistik dodnes platí, že od prvních příznaků k diagnóze uplyne sedm let.
„Endometrióza se stala tématem poté, co začalo odkládání těhotenství do vyššího věku,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně Martin Trhlík, který se na ni roky specializuje. Při novojičínské nemocnici vybudoval Centrum pro léčbu endometriózy a chronických pánevních bolestí, které patří v diagnostice i léčbě nemoci ke špičkám v Česku. Dokládá to mimo jiné evropská akreditace EuroEndoCert.
Co to vlastně je endometrióza?
Je to onemocnění pánve, kdy se děložní sliznice, takzvané endometrium, nachází i jinde než v děloze, především na povrchu pánevních orgánů jako jsou vejcovody, vaječníky, ale i močovod, střeva a další orgány, a chová se tam stejně jako v děloze. Pravidelně krvácí do okolí, krev však nemá kam odtékat. A protože je velmi agresivní, tělo se brání a vznikají pseudozánětlivá ložiska. To je pro ženu velmi nepříznivé. Může to vést k poškození orgánů a bránit otěhotnění, což se často děje.
Víme něco o vzniku této nemoci?
Genetický podklad se zatím nepodařilo najít. Existuje asi osm nebo devět teorií o vzniku endometriózy, ale žádná to nepostihuje dokonale.
Řadí se mezi civilizační choroby?
Jednoznačně ano. Souvisí se socioekonomickou situací a způsobem života mladých žen. Čím lépe se mají, tím častěji odkládají těhotenství do vyššího věku, protože mají spoustu možností uplatnění. Právě odkládání těhotenství se na vzniku endometriózy podílí významně. Ženy přestaly rodit kolem dvacátého roku, a začaly to posouvat do věku kolem třicítky až do začátku čtyřicítky. To si vybírá daň. Způsobuje oslabení imunity, dochází k změnám v těle ženy, které dávají té nemoci šanci.
Vysvětlete souvislost endometriózy s odkládáním těhotenství.
Endometrióza je hormonálně závislá nemoc, která se většinou začíná projevovat po nástupu menstruace, nejčastěji po dvacátém roce. Pravidelný hormonální cyklus, který vyvolává měsíc co měsíc menstruaci, způsobuje hormonální výkyvy, které jsou živnou půdou pro endometriózní ložiska. A v těhotenství tento pravidelný cyklus nefunguje, přeruší se. Těhotenství je tedy pro endometriózu svým způsobem léčebná záležitost.
Převládá hormon, jemuž se říká progesteron, který v určité formě používáme i při konzervativní hormonální léčbě endometriózy. Navozujeme jakýsi pseudogravidní stav s cílem zakonzervovat zánětlivá ložiska a snížit jejich bolestivost. Je to dočasná forma léčby, ale v situacích, kdy žena potřebuje čas, třeba aby mohla dostudovat nebo ukončit jinou životní etapu, je to způsob, jak problém utlumit a operační léčbu odložit na dobu, která je pro nemocnou příznivější.
Endometrióza se ale nevyhýbá ani ženám, které už rodily...
Rozlišujeme v praxi dvě skupiny pacientek. První a početnější tvoří ženy, které ještě dítě nemají a nacházejí se v obrovském biologickém tlaku potomstvo mít. Pokud endometrióza stojí za tím, že nemůžou otěhotnět, je léčba složitější a náročnější, protože musíme chránit reprodukční orgány. Musíme zachovat i radost z intimního života, aby mohlo k početí dojít.
To je jiná situace, než když přijde vyrovnaná čtyřicetiletá žena s endometriózou, která jí sice způsobuje bolesti, ale má už dvě děti a neřeší, jestli přijde o vejcovod či vaječník. Při operačním řešení si můžeme dovolit být radikálnější než u pacientky, která je ve stresu a očekávání, že by měla co nejdříve otěhotnět. Úzce spolupracujeme s centry pro umělé oplodnění a snažíme se najít způsob léčby, který v ideálním případě skončí i těhotenstvím.
Tato nemoc je tématem hlavně ve vyspělých státech, co chudé země?
V rozvojových zemích není monitoring pacientek tak rozvinutý jako v našich podmínkách. Můžeme těžko srovnávat. Ale co se týče Česka, víme, jak vypadala populace před třiceti lety a jak vypadá dnes. Posun týkající se věku rodiček i porodnosti je markantní. Endometrióza byla vzácné onemocnění.
Ještě moji kolegové, kteří jsou dnes v důchodovém věku, byli překvapeni, když na ni narazili. Pro nás je to téměř denní chleba. Před dvaceti lety bylo naše oddělení jedno ze tří nebo čtyř v republice, které se zabývalo operační léčbou pokročilé endometriózy. Dnes je takových center spousta.
Kdy byla nemoc pojmenována?
Není asi nic jednoduššího k zapamatování než název čokoládová cysta. Vytváří ji stará krev ve vaječníku. Když tuto cystu otevřete a vyprázdníte obsah, vyteče tekutina připomínající řídkou čokoládu. To bylo popsáno na konci dvacátých let minulého století, kdy vznikl název endometrióza. Poznání o okolnostech jejího vzniku a působení v jednotlivých orgánech se od té doby rozšiřuje. A proti době před dvaceti či třiceti lety jde o posun zásadní.
Můžete to více přiblížit?
Tuto situaci ilustruje třeba to, že když jsme kolem roku 2006 v Novém Jičíně s endometriózou začínali, dostávaly se k nám pacientky, které v jiných nemocnicích operovali v domnění, že mají střevní nádor. Šlo o akutní případy neprůchodného střeva, kdy to bylo potřeba rychle operačně řešit, třeba i vývodem. A lékaři se až z následných výsledků z histologie dozvěděli, že nešlo o střevní nádor, ale endometriózu.
Jak je to možné, že od prvních příznaků endometriózy do diagnózy to trvá sedm let?
Vyplývá to z širokých průzkumů napříč Evropou. Sedm let je dlouhá doba, zvláště v životě mladé ženy. Věřím, že v našem prostředí se už ta doba výrazně zkrátila. Snažíme se toto onemocnění popularizovat, aby každý gynekolog, praktický lékař nebo chirurg, který se setkává s intenzivnější bolestí mladé ženy v oblasti pánve, myslel na to, že by to mohla být endometrióza a prověřil to. Spolupracujeme také s pacientskou organizací ENDOTalks, která šíří informace o nemoci na základě zkušeností mnoha žen.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že v minulosti byly příznaky této nemoci obecně podceňovány.
Samozřejmě. Naše babičky i maminky většinou zastávaly názor, že bolest při menstruaci, bolest v pánvi, je normální a žena to musí vydržet, protože takový je život. Mnoho žen s nemocí žilo, aniž by vědělo, co jim je. Není však nic horšího, než když člověk v mladém věku čelí chronické bolesti. Ovlivňuje to náladu, psychiku, má to dopad na partnerský život i hlad po partnerském životě. Člověk je deprimován, bolest ho ničí.
Přibývá žen trpících endometriózou?
Uvádí se, že jí trpí 10 až 15 procent fertilní populace. Celosvětově může jít o číslo 200 až 300 milionů žen v produktivním věku. Zhruba dvacet procent nemocných je postiženo těžkou formou nemoci, které se říká infiltrativní endometrióza. Především tyto případy řešíme u nás a v dalších podobných centrech. Relevantní evidenci nárůstu v podstatě nemáme, což vyplývá i z toho, jak se zvyšuje poznání o této nemoci.
Proč se zrovna vaše pracoviště v léčbě endometriózy dostalo na tak vysokou úroveň?
Odvíjí se to od nástupu primáře Pavla Bartoše na oddělení v Novém Jičíně v roce 2006. Přišel z Nemocnice Na Homolce, tehdy přední české nemocnice zvláště v miniinvazivní laparoskopické chirurgii. A primář Bartoš k nám znalost této technologie a operačních postupů přenesl. Vytvořil operační onkogynekologický tým a onkogynekologické pracoviště. Léčba endometriózy byla v podstatě vedlejším produktem jeho intenzivní operační aktivity. Tak se stalo, že patříme mezi pracoviště s nejdelší zkušeností v této oblasti v republice.
Vy jste byl tehdy u toho?
Ano, přišel jsem do týmu s primářem Bartošem. Během pár let jsme získali velkou erudici. A vedle onkogynekologické operativy jsme se zabývali i operativní léčbou endometriózy. Našli jsme vynikající spolupracovníky na chirurgii, urologii nebo radiologii, díky kterým se nám dařilo léčbu provádět v plné šíři. A v roce 2008 jsme začali používat i robotickou technologii.
Ta se teprve v roce 2023 uvolnila i pro neonkologické choroby, takže pomocí robota operujeme i endometriózu, což je další posun v preciznosti operací. Patříme k jedněm z mála pracovišť v Česku, které mají v portfoliu veškeré dostupné operační postupy a máme tak velký prostor zvolit v konkrétních případech pacientek ty nejvhodnější metody.
Kolik máte pacientek s endometriózou?
V ambulantní i operační péči jde asi o 250 až 300 žen ročně. V případě radikální operativy se to číslo pohybuje okolo stovky pacientek za rok.
Četla jsem, že endometrióza se ženám vrací. Jak velký je to problém?
Endometrióza se umí vracet a obvykle se to děje v řádu několika let po zákroku. Záleží na kvalitě operace. Pokud je pacientka odoperována adekvátně a následuje správně nastavená hormonální léčba, není riziko recidivy významné. Pokud operace není dotažená a v místě zůstanou větší ložiska endometriózy, je recidiva pravděpodobnější, zvláště když se podcení i doplňková léčba.
Máte nějaká data o úspěšnosti léčby endometriózy ve vašem centru?
Statisticky nemáme přesná čísla a není to výmluva. Co je vlastně v případě endometriózy úspěšnost léčby? Že to pacientku přestane bolet? Že se jí nemoc nevrátí, anebo že otěhotní? Podle zpětné vazby z center asistované reprodukce se dá říct, že otěhotní okolo 18 procent našich pacientek.
Existuje nějaká prevence endometriózy?
Otěhotnět v 18 letech, pak mít každé dva roky dítě. To říkám s velkou nadsázkou, protože ani to není stoprocentní. Máme v péči osmnáctileté dívky s touto diagnózou. Každopádně jsem přesvědčen, že kdyby to tak bylo, nemocných by bylo méně. Primární prevence neexistuje.
Dokud se nepodaří najít genový základ endometriózy, je důležité šířit povědomí o nemoci, což je cesta k tomu, aby ženy nemusely zbytečně dlouho trpět. Byť se na tuto nemoc neumírá, má velmi negativní dopady na kvalitu života. Naší snahou je co nejlépe vybalancovat způsoby léčby, abychom jim co nejvíce pomohli, a aby se dočkaly i toho potomstva.