Endiaron není nebo se dá sehnat za 800 korun. Neetické, reaguje ministerstvo

„Endiaron byl hodně oblíbený, a to hlavně přes léto, kdy ho lidé hodně užívali na průjmy způsobené nevhodnou stravou. Za krabičku Endiaronu platili zákazníci dříve 199 Kč. Osm stovek je teda cena nestydatá,“ řekla mluvčí Lékárny.cz Romana Žatecká.

Endiaron se na internetu nabízí za 768 Kč. (9. srpna 2023)

„Farmaceutická firma vyhlásila přerušení dodávek léku Endiaron nejen v Čechách, ale i v jiných zemích. Ministerstvo s firmou dlouhodobě jedná a spolupracuje i s tuzemskými lékárníky, považujeme ale za naprosto neetické nabízet tento lék za takřka 800 korun a po nahlášení očekáváme zásah od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL),“ prohlásil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu varovala před nákupy léků přes internet od neautorizovaných prodejců. „Obecně platí, že zacházet s léčivými přípravky mohou jen osoby, které k tomu mají patřičná oprávnění - jedná se o výrobce léčivých přípravků, jejich distributory, lékárny, zdravotnická zařízení a prodejce vyhrazených léčivých přípravků,“ řekla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Dodala, že internetové lékárny s povolením prodávat léky lze poznat podle speciálního loga, které musejí mít uvedené na svých stránkách.

Lékárnice Pavla Horáková pacienty uklidňuje tvrzením, že prakticky se dá lék Endiaron nahradit jakýmkoliv jiným lékem na průjem. Zmiňuje například Enditril, Imodium, Enterol či tradiční živočišné uhlí.

Jedna z největších lékárenských sítí v Česku, Dr. Max, také jako náhradu doporučuje vlastní léky, případně živočišné uhlí. Výpadek známého léku proti průjmu pak má trvat pravděpodobně až do ledna příštího roku.

Někteří lékárníci ale varují i před nedostatkem léku Enditril. Obávají se, že by mohl brzy dojít kvůli hlavní sezoně střevních nemocí. Provozovatel menších lékáren Marek Hampel také upozorňuje na to, že nejde o jediný lék, který stále chybí.

Jak řešíte nedostatek léku na střevní potíže? celkem hlasů: 90 V nouzi kupuji i předražený endiaron 9 %(8 hlasů) Vydržím to bez léku 36 %(32 hlasů) Kupuji levnější alternativy 56 %(50 hlasů)

„Nemáme a nedá se objednat penicilinový sirup pro děti či antibiotické nosní kapky Pamycon, občas vypadává širokospektré antibiotikum v sirupu,“ říká Hampel.

Nedostatkové léky Penicilinové sirupy – antibiotika pro děti. Chybí už dlouho.

– antibiotika pro děti. Chybí už dlouho. Pamycon – nosní antibiotické kapky vhodné i pro kojence. Bez náhrady. Obnova dodávek v září.

– nosní antibiotické kapky vhodné i pro kojence. Bez náhrady. Obnova dodávek v září. Betahistin – lék na Meniérovu chorobu a závratě, nejčastěji u seniorů. K sehnání většinou nejsou ani alternativní léky Vertimed a Betaserc. Ani jeden si lékárníci nemohou objednat. Výpadky jsou hlášené do prosince, jeden z léků by snad mohl být koncem července.

– lék na Meniérovu chorobu a závratě, nejčastěji u seniorů. K sehnání většinou nejsou ani alternativní léky Vertimed a Betaserc. Ani jeden si lékárníci nemohou objednat. Výpadky jsou hlášené do prosince, jeden z léků by snad mohl být koncem července. Dimexol – lék na bolestivé stahy kosterního svalstva. Šlo o náhradu za Dorsiflex, který už se do Česka nedodává. Nic se stejnou účinnou látkou se nedá objednat.

– lék na bolestivé stahy kosterního svalstva. Šlo o náhradu za Dorsiflex, který už se do Česka nedodává. Nic se stejnou účinnou látkou se nedá objednat. Endiaron – lék na průjem. Chybí surovina, obnova výroby se čeká v lednu. Zatím je náhradou Enditril.

Z trhu podle něj zmizel například i lék na Meniérovu chorobu a závratě seniorů Betahistin a už nejsou dostupné ani jeho alternativy Vertimed a Betaserc. Není Dorsiflex ani jeho náhrada Dimexol na bolesti svalů. A takových přípravků je víc. „Situace se vůbec nezměnila. Pořád je špatná. Co chvíli vypadává nějaký lék,“ popisuje Hampel.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka má stát jen minimum možností, jak regulovat spotřebu a zásobování volně prodejnými léky. „Je to záležitost trhu. My nemůžeme vstupovat do hospodářské soutěže,“ říká Dvořáček.

„Ministerstvo komunikovalo s lékárníky, kteří jsou schopni provést jednoduché náhrady u volně prodejných přípravků, tedy mohou nabídnout pacientům jiný léčivý přípravek – s jiným složením léčivých látek. U stavů, které nelze řešit volně prodejnými přípravky, může lékař předepsat potřebný léčivý přípravek, který je vydáván na recept a je dostupný,“ sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Jakob a připomněl, že Endiaron se už v minulosti stal několikrát nedostatkovým zbožím.

Podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly byly výpadky léků i v minulosti, ale nyní se kumulují. „Problémy jsou i v jiných evropských zemích a situaci se zatím nedaří stabilizovat. Chybějí i základní léky,“ říká Prymula s tím, že je nutné systémové řešení.