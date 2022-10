Odlet emíra všechny překvapil. Hrad odmítl, že by se katarský host urazil

Podle Svobody je jeho odjezd rozhodně nečekaný krok, protože ještě dnes (ve čtvrtek 6. října) měl mít schůzky s dalšími představiteli Evropy.

„Katar je důležitý pro dodávky energie pro celou Evropu, potřebujeme ho. Jestli emír odjel v nedobré náladě, nebo dokonce uražený, je to špatný výsledek,“ dodal.

Takovou náladu však emír podle ředitele hradní diplomacie Rudolfa Jindráka neměl. Zároveň odmítl, že by se emír „urazil“.

Zdůraznil, že středeční bilaterální schůzka se Zemanem se uskutečnila v přátelské atmosféře a označil ji za skvělou. „Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu,“ poznamenal Jindrák.

Podle Svobody bylo dlouho předem jasné, že všichni věděli, že emír přijede, a věděli také, s kým se má potkat. „Odehrálo se tedy něco tady v Čechách. Jednoho dne nám to dějiny odhalí,“ myslí si.

„V takhle důležité situaci, kdy potřebujeme plyn z Kataru, to opravdu není dobře,“ dodal.

Podle politologa Petra Kanioka z Masarykovy univerzity se jedná spíše o bouři ve sklenici vody. „Myslím, že tak velký dopad to mít nebude. Ale samozřejmě to vrhá negativní světlo na logistiku a schopnost komunikovat s partnery, zvláště z jiných kultur. Samozřejmě to lze chápat jako nezdvořilé,“ uvedl.

Dodal také, že když už sem emír přijel a odjíždí brzy, je jeho odjezd možné vnímat jako potupu. „Mělo se udělat všechno, co bylo myslitelné, aby tam mohl zůstat,“ říká.

Emír se neurazil

Podle ředitele hradní diplomacie Jindráka si původně katarská delegace myslela, že emír bude přizván k části programu summitu, což ale Brusel neodsouhlasil.

Vyhodnotil si tak podle něj, že je efektivnější, aby se s jednotlivými státníky sešel individuálně při jiné příležitosti. Jindrák zdůraznil, že o účasti nerozhodovala česká strana, protože organizátorem summitu je předseda Evropské rady Charles Michel.

Emír se setkal se Zemanem i Fialou

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou. Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do Česka.

Emíra do Prahy jako první pozval v březnu kancléř Vratislav Mynář. Podle Hradu tam jel z pověření prezidenta Miloše Zemana. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček tehdy uvedl, že Mynář jednal s vedoucím kanceláře emíra. O jeho programu předem nevědělo ministerstvo zahraničí ani vláda, která je za zahraniční politiku země odpovědná.

Jak však zdůraznil Svoboda, emír poté však dostal pozvání i od dalších představitelů, například od ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Na summitu pak byl na oficiální pozvání prezidenta Zemana.

„Ta první cesta byla, řekněme, signální, ale potom se vyřizovala také normální diplomatickou cestou,“ uvedl s tím, že program nemohl být ani pro jednu stranu neočekávaný.

Svoboda zároveň nepředpokládá, že by během summitu nastaly nějaké další komplikace. „Všichni ví, kdo je pozván, všichni znají agendu. Myslím, že proběhne hladce,“ řekl.

Poté političky a politci usednou ke kulatým stolům, u nichž proberou dva okruhy témat. Prvním bude mír a bezpečnost, druhým ekonomika, energie a klima. Prostor bude následně na bilaterální jednání.

Kromě hlav unijních zemí do Prahy zavítá britská premiérka Liz Trussová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či lídři balkánských a postsovětských zemí. Po úvodním projevu premiéra Petra Fialy promluví ke kolegům čtveřice mimounijních vůdkyň a vůdců včetně Trussové a na dálku se s nimi spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.