Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podpora jen pro nemocnice? Soukromí lékaři chtějí také dotace na elektronizaci

Autor: ,
  14:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Pokud jim stát nařídí povinně používat elektronické žádanky nebo vést elektronickou dokumentaci, chtějí evropské dotace. Ty v minulosti zamířily do nemocnic, které je měly investovat do rozvoje vzájemného propojení digitálních serverů. Místo toho peníze často použily pouze na nákup nových počítačů.

Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na tiskové konferenci Koalice soukromých lékařů, která zastupuje zhruba 23 tisíc lékařů.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky stát peníze z Evropské unie na digitalizaci zdravotnictví dostal, podpořil z nich ale jen nemocnice. „Na ambulance dopadají stejné povinnosti jako nemocnice, ale stát do nich neinvestoval zatím ani korunu,“ uvedl.

Náklady na jednu ordinaci lékaři odhadují na 100 tisíc korun. U zubní ordinace na 150 až 250 tisíc korun, protože potřebuje sdílet také rentgeny a další obrazový materiál. Podle předsedy Sdružení ambulantních gynekologů Vladimíra Dvořáka nemohou ordinace takovou částku pokrýt z plateb zdravotních pojišťoven za péči.

Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard

Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko připomněl, že stát ordinace finančně podpořil, když zavedl povinné používání elektronických receptů na léky. „Kdyby nebylo zásahu státu, který ty náklady vzal na sebe, tak by e-recept v plné formě nebyl v provozu ještě dlouho,“ dodal. Šonka doplnil, že ordinace dostávaly až do loňského roku podporu za každou položku na receptu. Tuto podporu platily zdravotní pojišťovny.

Koalice ministerstvu navrhla, aby peníze pro soukromé ordinace vyhradilo z evropských fondů v příštím programovacím období 2028 až 2034. Přestože má evropská podpora soukromých firem určitá omezení, podle Šonky ji lze v této situaci využít a řada zemí tak činí. Dotaci přirovnal ke kotlíkovým dotacím, u nichž domácnost dostane peníze poté, co prokáže, že už investici uskutečnila.

Klíčové roky 2028 a 2029

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je 97 procent všech ordinaci v Česku připojených k internetu. Zásadní je ale bezpečná interkonektivita, tedy schopnost vzájemného propojení mezi jednotlivými servery. „To jsou dva úplně jiné světy. Takže počítačové systémy, které mají mohou v zásadě vyhodit, nebo je musí z velké části předělat,“ doplnil.

Šmucler zároveň upozornil, že dotace, které nemocnici v minulosti obdržely na rozvoj interkonektivity, byly použité jinak. „V nemocnicích se pod digitalizací rozumělo obměnit server,“ konstatoval. K digitalizaci tak podle zástupců soukromých lékařů v českých nemocnicích došlo už před lety, ovšem nesprávným způsobem.

VZP se zaměří na „jezdce apokalypsy“. Spustila Portál inovací v medicíně

Ministerstvo zdravotnictví počítá s povinným využíváním části elektronických žádanek od poloviny příštího roku a žádanek o laboratorní vyšetření od roku 2028. V roce 2029 by pak lékaři měli začít vést kompletně elektronicky také zdravotní dokumentaci. „Jde to nad rámec povinností pro členské země EU a nad rámec toho, k čemu se původně ČR zavázala a na co měla alokované zdroje,“ dodal Šonka.

Přestože povinnost začne platit už v roce 2029, lze podle něj financování z příštího programovacího období evropských fondů ještě stihnout, pokud budou mít ordinace jistotu, že jim stát investice uhradí.

Obecně ale ordinace digitalizaci vítají. „Specialisté od nás dostanou žádanky na vyšetření elektronicky a my se od nich naopak dozvíme, jak vyšetření dopadlo a jakou léčbu pacient podstupuje,“ dodal Šonka s tím, že v současné době se ordinace k výsledkům či propouštěcím zprávám dostávají složitě a navíc je musejí přepisovat z papírové podoby.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury

Přímý přenos
ilustrační snímek

Změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek, schválili poslanci. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by také měla nově platit 24 hodin od...

23. září 2026  5:30,  aktualizováno  15:27

Vlak zdemoloval auto uvázlé na kolejích, pětičlenná posádka stihla včas utéct

U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...

Silně poničeným autem skončila ve středu brzy ráno na Olomoucku chvilková nepozornost jeho řidiče, který vyjel ze silnice zrovna v místě, kde se kříží se železniční tratí. Do vozu uvázlého na...

23. září 2026  15:18

Enormní zájem vyprodal prohlídky Průmyslového paláce. Budou další, ale dražší

Osmnáct let po ničivém požáru se pražské Výstaviště v Holešovicích vrátí do...

Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci otevře. Nejprve médiím, v pátek pak veřejnosti. Vstupenky na omezený počet komentovaných prohlídek však vzali lidé útokem....

23. září 2026  15:12

Česko mění pravidla pro ruské diplomaty. Čeká je přísnější režim

Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)

Česko ode dneška upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice, oznamovat budou muset i účel cesty, její trasu a dobu nebo místo...

23. září 2026  14:12,  aktualizováno  15:10

Taxikáři budou muset prokazovat znalost češtiny, když si to obec bude přát

ilustrační snímek

Poslanci schválili, že obce budou moci vyhláškou požadovat po řidičích taxislužeb znalost českého jazyka a místopisu v rozsahu potřebném pro výkon práce taxikáře. Každá obec si rozsah znalostí,...

23. září 2026  14:55

Ruské volby bez podvodů. Portál spočítal skutečný výsledek Putinovy strany

Členové volební komise sčítají hlasy ve volbách do ruské Státní dumy. (20. září...

Putinovo Jednotné Rusko o víkendu zvítězilo v prvních volbách do ruské Státní dumy od začátku invaze na Ukrajinu. Podle oficiálních výsledků získalo 57,97 procenta hlasů. Nezávislý portál Novaja...

23. září 2026  14:53

Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Od rána zemřelo 6 lidí

Nehoda mezi obcemi Čestice a Borohrádek v Královéhradeckém kraji.

V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích.

23. září 2026  14:49

AI v účetnictví: konec OCR jako komodity, nástup autonomních AP systémů

Ve spolupráci
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Umělá inteligence v účetnictví už dávno neznamená jen OCR skener, který z faktury přečte částku a datum. Pokročilé systémy se dnes učí doklady samy zaúčtovat, přiřadit schvalovatele, porovnat je s...

23. září 2026  14:45

Řidič ze Švédska dostal za smrt chodce na Brněnsku podmínku, k soudu nepřišel

V Sokolnicích na Brněnsku naboural vůz do domu, jeden člověk se těžce zranil....

Dvouletou podmínku vyměřil dnes odvolací senát Krajského soudu v Brně řidiči ze Švédska, který v prosinci 2024 smrtelně zranil chodce v Sokolnicích na Brněnsku. Sven Christer Nylander podle spisu...

23. září 2026  14:33

Podpora jen pro nemocnice? Soukromí lékaři chtějí také dotace na elektronizaci

ilustrační snímek

Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Pokud jim stát nařídí povinně používat elektronické žádanky nebo vést elektronickou dokumentaci, chtějí evropské...

23. září 2026  14:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

ilustrační snímek

Do polského vzdušného prostoru na několik desítek sekund vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník Mi-8, oznámila polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42...

23. září 2026  14:08,  aktualizováno  14:27

Bývalý šéf ČT Souček milion navíc nedostane. Soud smetl žalobu na doplatek bonusů

Generální ředitel České televize, Jan Souček.

Bývalý šéf České televize (ČT) Jan Souček nemá nárok na doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Pravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční...

23. září 2026  12:43,  aktualizováno  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde