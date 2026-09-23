Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na tiskové konferenci Koalice soukromých lékařů, která zastupuje zhruba 23 tisíc lékařů.
Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky stát peníze z Evropské unie na digitalizaci zdravotnictví dostal, podpořil z nich ale jen nemocnice. „Na ambulance dopadají stejné povinnosti jako nemocnice, ale stát do nich neinvestoval zatím ani korunu,“ uvedl.
Náklady na jednu ordinaci lékaři odhadují na 100 tisíc korun. U zubní ordinace na 150 až 250 tisíc korun, protože potřebuje sdílet také rentgeny a další obrazový materiál. Podle předsedy Sdružení ambulantních gynekologů Vladimíra Dvořáka nemohou ordinace takovou částku pokrýt z plateb zdravotních pojišťoven za péči.
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Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko připomněl, že stát ordinace finančně podpořil, když zavedl povinné používání elektronických receptů na léky. „Kdyby nebylo zásahu státu, který ty náklady vzal na sebe, tak by e-recept v plné formě nebyl v provozu ještě dlouho,“ dodal. Šonka doplnil, že ordinace dostávaly až do loňského roku podporu za každou položku na receptu. Tuto podporu platily zdravotní pojišťovny.
Koalice ministerstvu navrhla, aby peníze pro soukromé ordinace vyhradilo z evropských fondů v příštím programovacím období 2028 až 2034. Přestože má evropská podpora soukromých firem určitá omezení, podle Šonky ji lze v této situaci využít a řada zemí tak činí. Dotaci přirovnal ke kotlíkovým dotacím, u nichž domácnost dostane peníze poté, co prokáže, že už investici uskutečnila.
Klíčové roky 2028 a 2029
Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je 97 procent všech ordinaci v Česku připojených k internetu. Zásadní je ale bezpečná interkonektivita, tedy schopnost vzájemného propojení mezi jednotlivými servery. „To jsou dva úplně jiné světy. Takže počítačové systémy, které mají mohou v zásadě vyhodit, nebo je musí z velké části předělat,“ doplnil.
Šmucler zároveň upozornil, že dotace, které nemocnici v minulosti obdržely na rozvoj interkonektivity, byly použité jinak. „V nemocnicích se pod digitalizací rozumělo obměnit server,“ konstatoval. K digitalizaci tak podle zástupců soukromých lékařů v českých nemocnicích došlo už před lety, ovšem nesprávným způsobem.
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Ministerstvo zdravotnictví počítá s povinným využíváním části elektronických žádanek od poloviny příštího roku a žádanek o laboratorní vyšetření od roku 2028. V roce 2029 by pak lékaři měli začít vést kompletně elektronicky také zdravotní dokumentaci. „Jde to nad rámec povinností pro členské země EU a nad rámec toho, k čemu se původně ČR zavázala a na co měla alokované zdroje,“ dodal Šonka.
Přestože povinnost začne platit už v roce 2029, lze podle něj financování z příštího programovacího období evropských fondů ještě stihnout, pokud budou mít ordinace jistotu, že jim stát investice uhradí.
Obecně ale ordinace digitalizaci vítají. „Specialisté od nás dostanou žádanky na vyšetření elektronicky a my se od nich naopak dozvíme, jak vyšetření dopadlo a jakou léčbu pacient podstupuje,“ dodal Šonka s tím, že v současné době se ordinace k výsledkům či propouštěcím zprávám dostávají složitě a navíc je musejí přepisovat z papírové podoby.