Žádná sladidla či výtažky z konopí. Ministerstvo připravilo omezení e-cigaret

Elektronické cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) užívalo 13,9 procenta populace, před pěti lety to bylo méně než pět procent. Téměř devět procent lidí je loni kouřilo denně. Mezi mladými ve věku 15 až 24 let je kuřáků e-cigaret více než čtvrtina, skoro 15 procent kuřáků s nimi začalo dříve než v 18 letech. Jejich prodej dětem přitom zakazuje zákon.

„Podle Světové zdravotnické organizace je nutno urychleně přijmout opatření ke kontrole elektronických cigaret, aby byly chráněny děti a nekuřáci a aby se minimalizovaly škody na zdraví obyvatelstva,“ uvedlo MZd v odůvodnění návrhu.

Usnesením mu regulaci e-cigaret, aby byly méně lákavé pro děti, uložily loni zdravotní výbory Sněmovny a Senátu. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila. Studie podle MZd naznačují, že neatraktivní vzhled klasických cigaret zejména nové uživatele odrazuje a současně se nynější kuřáci častěji rozhodují přestat.

Vyhláška o elektronických cigaretách a jejich náplních platí od roku 2017. Upravuje způsob hlášení jejich výroby nebo dovozu a stanoví náležitosti jejich obalů včetně povinného varování, že nejsou určené pro lidi mladší 18 let.

„Mozek mladého člověka si buduje synapse rychleji než mozek dospělého. Dospívající se tudíž mohou stát závislými rychleji a snáze než dospělí. Přibližně do 25 let se mozek stále vyvíjí. Nikotin je pro vyvíjející se mozek více škodlivý a může způsobit jeho dlouhodobé poškození,“ uvedlo MZd. Poškozené mohou být podle něj části mozku zodpovědné za pozornost a učení.

Nově by vyhláška měla rozšířit seznam složek, které se nesmí použít při výrobě tekutých náplní do těchto výrobků, nebo stanovit maximální množství povolených látek. Na výrobku musí být také jednotným způsobem uveden obsah nikotinu, v současné době ho výrobci uvádějí nejen v gramech na mililitr náplně, ale také v procentech, což podle MZd neumožňuje jich vzájemné porovnání spotřebitelem.

Označení, které varovalo před zdravotními dopady, dosud muselo být uvedeno jen na výrobcích, které obsahují nikotin. Podle MZd je ale varování potřebné i na ostatních přístrojích, protože je možné náplně měnit za nikotinové.

Zakázané by měly být takové názvy či obrázky na obalech, které „přímo nebo nepřímo cílí na osoby mladší 18 let nebo vychází z kultury těchto osob,zejména pak prvky nebo rysy sci-fi, fantasy, komiksů, sportů, počítačových a on-line her nebo moderních technologií“, podobné vulgárním výrazům nebo připomínající cukrovinky, sladkosti nebo tabákové výrobky.

Zároveň vyhláška mění oznamovací povinnost výrobců či dovozců. Dosud museli své produkty hlásit ministerstvu zdravotnictví, nově bude povinná jejich registrace do jednotného systému Evropské unie. V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.