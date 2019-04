E-neschopenka bude od ledna, proplácení prvních tří dnů nemoci už v létě

Shodu vládní koalice na termínu leden 2020 pro e-neschopenku potvrdila předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová z ANO.

Návrh s přesným datem zahájení elektronické neschopenky oficiálně při druhém čtení zákona v úterý podal poslanec ČSSD Roman Sklenák.

Nic se nezmění na tom, že už letos v červenci se vrací proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, což byla podmínka sociální demokracie při vzniku menšinové koaliční vlády Andreje Babiše.

Opoziční ODS tak neuspěje se svou snahou odložit tuto věc o půl roku, tedy aby k tomu došlo až spolu se zavedením e-neschopenky. Stejný názor jako obě vládní strany mají KSČM, která vládu toleruje, a opoziční Piráti.

„Opakovaně říkáme, že ani odklad e-neschopenky nás nepřiměje k tomu, abychom podpořili odklad proplácení prvních tří dnů nemocenské,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. „Tak trošku uměle se to spojuje,“ uvedl Kováčik.

„Ty dvě věci spolu nesouvisí, nemyslíme si, že je nutné je spojovat,“ řekl také poslanec Pirátů Lukáš Kolářík. Uvítal příslib, že elektronická neschopenka bude plně funkční od příštího roku.

Poslanec Vlastimil Válek z TOP 09 vyzval, aby elektronické neschopenky po zavedení 1. ledna fungovaly půl roku až rok pouze ve zkušebním provozu. Nemocnice podle něj potřebují kvůli elektronickým neschopenkám změnit své počítačové systémy a poslanec nepovažuje za reálné, že se to podaří udělat do konce letošního roku. Odklad by si přáli i poslanci STAN.