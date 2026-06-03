Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky a stačit bude jen chytrý telefon

Josef Kopecký
  6:07
Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, to znamená, stačí jim chytrý telefon a stáhnou si zdarma webovou aplikaci na tento telefon,“ říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO. (2. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena...
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
6 fotografií

Jdo podle ní o jeden z nejdůležitějších zákonů vlády Andreje Babiše a jednu z jejích priorit jako ministryně financí.

Nová EET má podle Schillerové jediný cíl – zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele.

„Při plném spuštění očekáváme přínos až 15 miliard korun ročně,“ uvedla Schillerová.

Živnostníků s obratem do milionu korun, kteří využívají paušální daň v prvním pásmu, se nová EET dotkne jen tak, že místo sto korun zaplatí vyšší paušální daň. „Zaplatí 1500 korun, čili o 1400 korun více. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní,“ popsala Schillerová.

Poslanci budou jednat o tom, kdo má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí

Dobrovolní hasiči, spolky ani organizátoři vesnických akcí jako jsou plesy a zábavy, pokud nepřekročí roční limit 300 tisíc korun, se nové EET také vyhnou.

Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.

„Jde o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastru do výše 7 procent tržeb v tom gastronomickém segmentu a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ vypočítává Schillerová.

Poslanci začnou o znovuzavedení EET jednat ve středu odpoledne.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

USA odrazily íránské raketové i dronové útoky. Následně udeřily na ostrov Kešm

Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026)

Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Na síti X to ve středu oznámilo oblastní velitelství...

3. června 2026  1:51,  aktualizováno  6:20

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky a stačit bude jen chytrý telefon

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma,...

3. června 2026  6:07

Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o letní dovolené za 10 tisíc

iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou

Léto klepe na dveře a my pro vás máme ideální příležitost, jak spojit prémiové čtení s plánováním vytouženého odpočinku. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do...

3. června 2026

Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska

Premium
Zdeněk Vocásek zatím o propuštění žádá marně.

Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior,...

3. června 2026  5:30

Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla

Český porcelán z Dubí

Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...

3. června 2026  5:15

Poslanci budou jednat o tom, kdo má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku je Zuzana Mrázová a Alena Schillerová...

Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce budou projednávat poslanci. Jednání o tom minulý týden přerušili. Opozice s návrhem vládní koalice...

3. června 2026

Boj o zkratku v Brně. Uzavření brány prodlouží cestu na více než desetinásobek

Průchod s bránou sloužící jako zkratka z historického centra Brna do parku...

Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato využívaná propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi...

3. června 2026  4:37

Na český trh míří gastroaplikace Futrumi. Sází na doporučení lidí od fochu

Aplikace Futrumi slibuje tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů...

Česká gastronomická scéna se rozrůstá o další projekt. Vedle Gastromapy Lukáše Hejlíka a průvodce Tom’s Gastro Guide Tomáše Jilíka přichází i aplikace Futrumi, za kterou stojí dva podnikatelé z Brna....

3. června 2026

ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

Premium
ilustrační snímek

ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování. Peníze pak bude možné využít i na výkup minoritních...

3. června 2026

Když roboti tvoří. Tipy na AI nástroje pro „kreativce“

ilustrační snímek

Umělá inteligence si hledá cestu do pracovních počítačů mnoha profesí. A nejsou to jen chatboty jako Gemini nebo ChatGPT. Chcete třeba rychle vytvořit skvělou grafiku, obrázek nebo video? Vybrali...

3. června 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

Premium
Moje Lambo. Adam Kajumi se rád předváděl se sportovními auty a krásnými dívkami.

Jeden z nejznámějších českých influencerů Adam Kajumi žil velmi okázalý život: jezdil v růžovém lamborghini s espézetkou, která v angličtině zní jako „není pro děvky“, fotografoval se s drahými auty,...

3. června 2026

Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)

Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které...

2. června 2026  13:02,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.