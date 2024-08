Stát chce zlikvidovat vaping. Lidé se vrátí k cigaretám, varují adiktologové

Ty dnes užívá 11 procent Čechů, tedy přibližně milion lidí. 96 procent z nich však „vapuje“ ovocné aroma. Zákaz jiných než tabákových příchutí podle adiktologů a lékařů povede k tomu, že lidé se vrátí k cigaretám a že celá oblast vapování skončí. Vyhláška má platit od příštího roku.

„Návrh působí dojmem, že jej psali výrobci cigaret a zahřívaného tabáku, pro něž jsou e-cigarety konkurencí. Ze zkušeností víme, že zákazy nefungují, vedou k černému trhu, nestandardním výrobkům a kriminalitě,“ varuje Eva Králíková, vedoucí Centra pro závislé na tabáku při 1. lékařské fakultě UK a Všeobecné fakultní nemocnici Praha.

Zákaz kvůli dětem

Liquidy, jak se náplním do e-cigaret říká, se dnes prodávají v 16 tisících příchutí. Tabákové činí dle výrobců jen 4 procenta prodejů. Oblíbené jsou jahodové, melounové nebo mango příchutě, k dostání jsou ale i vanilkové, koblihové, sušenkové nebo pudinkové.

Ministerstvo zdravotnictví si vyhláškou slibuje, že e-cigarety se tak stanou méně atraktivní pro děti, které láká ovocná sladká chuť.

„Počet kuřáků cigaret v čase klesá, avšak současně stoupá počet uživatelů elektronických cigaret, kteří předtím nekouřili. V roce 2022 v kategorii 13–15 let vapovalo každé páté dítě a ve věkové kategorii 15–24 let pak každý čtvrtý. Z loňských údajů vyplývá, že nikotin ve věku 15–24 let užívá v nějaké formě každý druhý člověk,“ zdůvodňuje potřebnost regulace mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Odborníci ale podotýkají, že vapování je stokrát méně škodlivé než cigarety, neboť člověk neinhaluje dehet a jiné karcinogeny. A proto by podle nich měly být e-cigarety atraktivnější než cigarety pro ty, co s kouřením chtějí přestat. Což lze zařídit jedině tak, že budou ochucené a sladké.

Méně mrtvých

“Pokud by všichni kuřáci přešli na vapování, umíralo by v ČR v horizontu deseti až třiceti let ročně ne 15 tisíc, ale jen cca 300 lidí na nikotin. Alternativy mají prostě obrovský veřejnozdravotní a ekonomický potenciál. Bránit alternativním výrobkům je podobné, jako bránit antibiotikům nebo vakcínám s argumentací, že lidé by se měli s infekcemi vypořádat přirozenou imunitou,“ tvrdí epidemiolog a expert na drogovou problematiku Viktor Mravčík, vědecký poradce národního protidrogového koordinátora.

Vyhláška zakazující netabákové příchutě vyvolala paniku mezi výrobci náplní do e-cigaret. Ti varují, že lidé se svých zlozvyků nevzdají a ovocné liquidy si opatří jinak.

„Lidé si budou náplně buď sami míchat, nebo je pašovat ze zahraničí. Stát zcela přijde nejen o budoucí výnos spotřební daně, ale i o to, co do státního rozpočtu platíme na daních a odvodech nyní. V součtu jde o šest až osm miliard korun každý rok,“ varuje Robert Hrdlička, předseda Komory elektronického vapování.

Stát loni zavedl na náplně e-cigaret spotřební daň, její výnos byl vypočten na 800 milionů. Pak daň změnil na progresivní, kdy poroste 4 roky vždy o 2,50 koruny za rok. Letošní výnos tak byl snížen na 100 milionů. Příští rok už by měl být vyšší.

Co by se spotřební daní udělal zákaz příchutí liquidů, zatím ministerstvo financí nespekuluje. „Až se s vyhláškou seznámíme, jakmile bude v legislativním procesu, podáme k ní připomínky,“ naznačil mluvčí resortu Stefan Fous.

Elektronická cigareta (ilustrační snímek).

Prodejci e-cigaret naznačují, že spotřebitelé návyky nezmění, jen nakoupí jinde, kde zákaz příchutí neplatí.

„Moji zákazníci říkali, že buďto příchuť objednají ze zahraničí, na což samozřejmě jako občané Evropské unie mají právo, anebo se vrátí k cigaretám,“ tvrdí Mike Godwin, český youtuber, který prezentuje vaping jako alternativu kouření a zároveň má obchod s e-cigaretami.

Zavíráme krám

Nejznámější český výrobce liquidů Adam Pastyřík z firmy Adam’s Vape říká, že pokud vyhláška projde, skončí.

Kde platí zákaz netabákových příchutí u e-cigaret Slovinsko

Nizozemsko

Estonsko

Litva

Maďarsko

Finsko

Belgie (zakázala prodej jednorázových e-cigaret)

„Pro nás je to smrtelná situace. Náš byznys stojí na příchutích. Dělat jeden produkt, který bude univerzálně stejný pro všechny, nedává ekonomicky smysl. Nebudeme schopni konkurovat etablovaným gigantům jako British American Tobacco nebo Philip Morris,“ říká Pastyřík.

Vyhláška o elektronických cigaretách totiž nejenže zakazuje netabákové příchutě, ale doslova vyjmenovává úzký okruh látek, z nichž může být náplň tvořena.

Bude tak existovat jen jedna chuť. Sjednocuje též obaly liquidů do jednoho všeobecně platného designu v šedé barvě bez obrázků.

„Z aktuální nabídky příchutí dnes žádná té vyhlášce neodpovídá. Ta nám v podstatě přikazuje vyrábět něco, co ještě neexistuje a nikdo to neochutnal,“ uvádí Jan Válek, majitel firmy Vaprio, největšího obchodu s e-cigaretami.

Kde je plošný zákaz e-cigaret Celkem 34 zemí světa již zakázalo prodej e-cigaret, zpravidla však nijak nepostihuje jejich konzumaci.

Z největších jde například o Brazílii, Argentinu, Mexiko, Indii, Turecko nebo Thajsko a Severní Koreu.

Ministerstvo zdravotnictví však říká, že zákaz příchutí nemá být mstou existujícím vaperům, ale spíše narovnáním situace, aby e-cigarety nebyly vstupní branou k užívání nikotinu.

„E-cigarety nefungují jako prostředek odnaučení se kouřit. Naopak si jimi vytváříme kuřáky nové,“ vysvětluje vrchní ministerský rada Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví.

Podle něj ještě vyhláška projde meziresortním připomínkovým řízením, takže její definitivní znění není jasné. Plán je ale takový, že by se po jejím schválení 1. ledna 2025 určilo přechodné období, kdy by mohly obchody netabákové příchutě doprodat.

Vaping není zabiják

Adiktologové však s tezí o vytváření nových kuřáků skrz vaping nesouhlasí. Mládež by podle nich po cigaretě sáhla stejně, a pokud místo ní použije e-cigaretu, je to výhra.

„Že adolescenti kouří méně, protože více užívají alternativy? To je přece pozitivní výsledek. To mimo jiné ukazuje, že díky užívání alternativ se nezvyšuje výskyt kouření, ale naopak. Kouření je zabiják české populace a odčerpává zdravotnické zdroje, vapování nikoliv,“ reaguje adiktolog Viktor Mravčík.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který ke konci srpna končí, vyhlášku ministerstva zdravotnictví též kritizuje. Mimo jiné proto, že s ním ani s jinými odborníky na závislosti návrh nikdo nekonzultoval.

„Přitvrzovat by se mělo u cigaret, ne u vapingu. Tohle někdo nedomyslel,“ posteskl si Vobořil.

Sám prosazuje praxi takzvaného „harm reduction“, což je přístup minimalizace negativních dopadů škodlivých látek, aniž by se vyžadovalo jejich úplné zakázání. Aby byl vaping v této souvislosti vnímán jako náhražka kouření, musí splňovat tři podmínky: být atraktivnější, levnější a méně škodlivý než cigarety. Zákazem příchutí první podmínka skončí.

Změna vyhlášky, kterou ministerstvo zdravotnictví připravuje, je navíc v úplném rozporu s tím, co se vláda zavázala v oblasti závislostí prosazovat. Její programové prohlášení i schválený Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023 – 2025 považují elektronické cigarety a další méně rizikové alternativy jako nástroj, kterým se dá účinně omezovat kouření a snižovat spotřeba cigaret. Toto je podstata politiky snižování škod závislostního chování. Stát se proto v obou dokumentech zavázal, že bude motivovat kuřáky k přechodu na alternativy, ministerstvo teď dělá pravý opak.