Nejde přitom o chybný výpočet. Masivní výstavba je reakcí na vládní Národní akční plán čisté mobility, podle nějž má v roce 2030 v zemi jezdit čtvrt milionu bateriových aut a v roce 2035 rovnou milion.
Dnes tu však jezdí jen 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. Infrastruktura tak u nás zatím reálnou poptávku výrazně předběhla.
„Kapacitu máme nastavenou pro třiapůlnásobně vyšší počet elektroaut, než kolik tu reálně jezdí,“ potvrzuje analytik Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Provozovatelé stanic podle něj budují síť s vizí do budoucna, byť dnes ještě nejsou v černých číslech a řada dobíječek „zahálí“.
Přijde mi, že spousta nabíječek vznikla jen proto, aby si to místo provozovatel zabral do budoucna. Aby mu to nevzala konkurence.