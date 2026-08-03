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Nabíječek je moc, chybějí jim auta. Na jeden stojan připadá deset elektromobilů

Tomáš Lánský

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po tuzemských silnicích reálně jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak připomínají obří nákupní centrum, do kterého zatím chodí jen hrstka zákazníků.

Nejde přitom o chybný výpočet. Masivní výstavba je reakcí na vládní Národní akční plán čisté mobility, podle nějž má v roce 2030 v zemi jezdit čtvrt milionu bateriových aut a v roce 2035 rovnou milion.

Dnes tu však jezdí jen 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. Infrastruktura tak u nás zatím reálnou poptávku výrazně předběhla.

„Kapacitu máme nastavenou pro třiapůlnásobně vyšší počet elektroaut, než kolik tu reálně jezdí,“ potvrzuje analytik Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Provozovatelé stanic podle něj budují síť s vizí do budoucna, byť dnes ještě nejsou v černých číslech a řada dobíječek „zahálí“.

Přijde mi, že spousta nabíječek vznikla jen proto, aby si to místo provozovatel zabral do budoucna. Aby mu to nevzala konkurence.

Jiří Drahoňovskýdlouholetý majitel Tesly

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