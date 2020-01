KOMENTÁŘ: Hysterie jménem elektroauta. Budoucnost to není

Z Prahy se postupně stává jedna velká modrá zóna, a proto jsme se tu naučili žít s cinkajícími drobnými po kapsách, které následně vhazujeme do parkovacích automatů. Jakmile vidím kdekoliv na stole dvacetikorunu, v hlavě mi svitnou parkovací hodiny – v centru je za to krásná půlhodina a třeba v Praze 5 dokonce celých šedesát minut! A dvacku rychle stahuji do kapsy.