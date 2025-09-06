Jen elektrokoloběžkářů havarovalo do srpna 424, což představuje meziroční nárůst o 41 procent oproti stejnému období loni. Nehod elektrokol evidují do konce prázdnin policisté 511, což je o 37 procent víc než loni. V obou skupinách už dokonce sedm lidí vlivem nehody zemřelo. Lichotivě nevychází ani statistika cyklistů. Těch už letos zahynulo na silnicích 30, jen o prázdninách jich bylo 14, což je o šest více než loni v tomto období.
V Kadani havaroval pětašedesátiletý muž. Policisté zjistili, že na elektrokoloběžce jel s 2,5 promile alkoholu a svůj stroj měl upravený na rychlost 70 km/h. S těžkým zraněním skončil v nemocnici.