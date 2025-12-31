„Tak nám zakázali elektrokoloběžky v pražském metru. I pro ZTP. Oni mě nakonec na ten invalidní vozík dostanou... Jak se dostanu do práce, k doktorovi, do školky pro dceru?“ táže se na sociální síti X Lenka Štěrbová, která je po zranění páteře dočasně upoutána na invalidní vozík.
Na její příspěvek následně zareagovalo několik pražských komunálních politiků. Pomoc nabídl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, zastupitel Patrik Nacher z hnutí ANO doporučil, aby se držitelé ZTP v případě nejasností obrátili přímo na magistrát či dopravce.
Podle Štěrbové je zásadní problém také v novém znění smluvních přepravních podmínek, které definují vozík pro invalidy jako pojízdný zdravotnický prostředek a nikoliv kompenzační pomůcku.
Tím se tak podle ní z přepravy vyřazuje celá řada speciálních dopravních prostředků užívaných cestujícími s průkazem ZTP.
Podle mluvčího Pražské integrované dopravy (PID) Filipa Drápala ale nadále platí, že elektrokoloběžky, které jsou srovnatelné s invalidním vozíkem, lze používat, avšak zakázané jsou elektrické tříkolky.
Stačí se prokázat průkazem ZTP
„Stačí se prokázat průkazem ZTP. Ve smluvních přepravních podmínkách došlo k celé řadě změn, ale šlo nám zejména o to zakázat elektrické tříkolky, které jsou velice těžké a v případě jejich pádu může dojít k vážným zraněním,“ vysvětluje mluvčí s dodatkem, že pokud jsou v nových přepravních podmínkách takové nejasnosti, budou je ještě upravovat, aby vše bylo uvedeno jednoznačně.
Elektrokola a elektrokoloběžky mají od 1. ledna do metra vstup zakázán. Pražský dopravní podnik tento zákaz zavádí kvůli bezpečnosti, obává se totiž výbuchu baterií v tunelech.
„Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií,“ uvádí dopravní podnik. Kde se může vyjmutá baterie přepravovat, nespecifikuje.