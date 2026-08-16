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Elektřinou se už zranila třetina Čechů. Nedodržují se revize, ukázal průzkum

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  10:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem, každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost epet. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření.

Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63 procent Čechů. Každý pátý navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu, pravidelné revize plynových kotlů dělá 34 procent domácností.

Skoro polovina zaznamenaných úrazů elektrickým proudem se podle průzkumu, kterého se v závěru července zúčastnilo tisíc respondentů, stává v domácnosti. Za řadou z těchto nehod ale nestojí náhoda nebo jediná chyba, často jim podle expertů předchází dlouhodobě zanedbávaná prevence.

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„Elektroinstalace stárne stejně jako jakákoli jiná část domu. Opotřebené vodiče, uvolněné spoje nebo přetěžované zásuvky mohou dlouhou dobu fungovat bez viditelných problémů, přesto představují riziko zranění nebo požáru,“ uvedl obchodní ředitel společnosti epet energie Roman Šmíd.

Pravidelná revize podle něj dokáže podobné závady odhalit včas a výrazně zvyšuje bezpečnost domácnosti. „Odborník při ní zkontroluje zásuvky, vypínače, vodiče, jističe, rozvaděče i další součásti elektroinstalace,“ vyjmenoval.

Při zasažení elektrickým proudem jsou podle expertů klíčové první minuty a správný postup. „Při úrazu elektrickým proudem je nejdůležitější myslet nejprve na vlastní bezpečí. Zraněného se nikdy nedotýkejte, dokud nepřerušíte přívod elektrického proudu nebo ho bezpečně neoddělíte od zdroje nevodivým předmětem,“ upozornila lékařka z Kliniky GHC Praha Pavla Prandževová.

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Následně mají lidé zavolat tísňovou linku 155 a zkontrolovat, zda postižený dýchá. „Pokud nedýchá nebo nereaguje, okamžitě zahajte resuscitaci. U dětí vždy zajistěte lékařské vyšetření, i když na první pohled vypadá v pořádku, následky úrazu se nemusí projevit hned,“ dodala.

Více než desetina Čechů se také podle průzkumu setkala se zdravotními komplikacemi způsobenými vysokou koncentrací oxidu uhelnatého v místnosti. Téměř 18 procent respondentů zažilo požár vzniklý nepozorností při používání plynového sporáku.

I případě plynu se přitom ukázalo, že mnoho domácností nedodržuje pravidelné revize plynových kotlů. Každoroční odbornou kontrolu provádí 34 procent respondentů. Dalších 11 procent ji realizuje jednou za tři roky a sedm procent přiznává, že revize neřeší vůbec. Téměř polovina dotázaných pak doma plynový kotel nemá.

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Pravidelné odborné kontroly jsou důležité i pro bezpečný provoz fotovoltaických elektráren. Takovou elektrárnu dnes podle průzkumu využívá přibližně desetina domácností. Více než pětina jejích majitelů přitom v průzkumu přiznala, že revize nedělá, a dalších deset procent o kontrolách ani neví.

„Fotovoltaická elektrárna je investice na desítky let. Aby zůstala bezpečná, výkonná a spolehlivá, potřebuje pravidelné odborné kontroly stejně jako ostatní elektrická zařízení v domácnosti. Ty pomáhají odhalit případné závady dříve, než ovlivní bezpečnost nebo výkon celého systému,“ dodal Šmíd.

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