Přehled změn pro rok 2026: digitalizace, zdravotní péče, školství a finance

Nový rok tradičně přináší velké množství změn, které se dříve nebo později dotknou života i peněženek většiny Čechů. MF DNES přináší přehled těch nejdůležitějších. Takřka okamžitě lidé pocítí zlevnění elektřiny, nová vláda od ledna převádí poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet. Domácnosti díky tomu ušetří v závislosti na velikosti spotřeby ročně od 1,5 do 9 tisíc korun.
Valorizace důchodů

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Změnu bezprostředně pocítí i senioři. Lednová valorizace jim v průměru zvedne důchod o 668 korun oproti loňsku. Průměrný penzista si tak podle výpočtu ministerstva práce nově přijde na 21 839 korun.

Vzroste také podpora lidí bez práce. Měsíční dávka se od ledna zvýší až na 80 procent průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud činila výše podpory nejvýš 65 procent. Částka se týká prvních dvou měsíců v nezaměstnanosti, poté se snižuje: po dobu dalších dvou měsíců klesá na 50 procent.



Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  15:47

Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Tomio Okamura

Vedení ODS vyzvalo vládu, aby se jasně distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury. Podpoří také jeho konec v čele dolní komory parlamentu. Šéfa Sněmovny kritizují i...

2. ledna 2026  13:33,  aktualizováno  15:25

Co se loni nejvíc hrálo na Óčku? Bruno Mars v duetu s Rosé, Lady Gaga a Calin

Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013)

Jaký byl uplynulý rok v populární hudbě, ukázalo opět silvestrovské vysílání na Óčku. Ve stovce nejhranějších klipů odpočítávající přelom roku se nejvíce prosadil Bruno Mars, Lady Gaga a z domácích...

2. ledna 2026  15:12

Změny na ČT24: Kroužkovou nahradí Kručinská. Moderátoři budou spojeni s pořady

Tereza Kručinská nově doplní moderátorský tým pořadu Události.

Změny v České televizi (ČT) pokračují. Vedení Zpravodajství České televize nově rozdělilo moderátory jednotlivých pořadů ČT24. Změna se od pondělí 5. ledna dotkne i hlavní zpravodajské relace...

2. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  14:23

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Jiří Lábus a Jů (20. 1. 2005)

Psal se 4. leden 1981, když se na televizních obrazovkách poprvé objevilo Studio Kamarád s plyšovými postavami Jů a Hele. Ta první, vysoká a zelená, už od té doby svůj hlas nezměnila. Propůjčil jí ho...

2. ledna 2026

Nový šéf Zelenského kanceláře. Místo Jermaka přichází jestřáb Budanov

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Zelenskyj v té souvislosti zdůraznil, že Ukrajina...

2. ledna 2026  13:56

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

2. ledna 2026  13:53

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Jedná se o manželský pár. Podle...

2. ledna 2026  8:47,  aktualizováno  13:17

Užitečný idiot, nebo agent FSB? reaguje na Okamuru šéf ukrajinského parlamentu

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. (24. května 2024)

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se v pátek ostře vymezil vůči novoročnímu projevu předsedy české Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), v němž dal třetí nejvyšší ústavní činitel...

2. ledna 2026  13:05

Lékaři a advokáti nechtějí být za lobbisty. Žádají změnu nového zákona

ilustrační snímek

Zákon o regulaci lobbování ještě neplatí ani půl roku a už se objevují tlaky na to, aby byl zrušen nebo alespoň zásadně změněn. Ozvalo se již třináct profesních komor, které sdružují 150 000 lidí s...

2. ledna 2026

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu,...

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:43

