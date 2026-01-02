Přehled změn pro rok 2026: digitalizace, zdravotní péče, školství a finance

Valorizace důchodů
|
Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká
Změnu bezprostředně pocítí i senioři. Lednová valorizace jim v průměru zvedne důchod o 668 korun oproti loňsku. Průměrný penzista si tak podle výpočtu ministerstva práce nově přijde na 21 839 korun.
Vzroste také podpora lidí bez práce. Měsíční dávka se od ledna zvýší až na 80 procent průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Dosud činila výše podpory nejvýš 65 procent. Částka se týká prvních dvou měsíců v nezaměstnanosti, poté se snižuje: po dobu dalších dvou měsíců klesá na 50 procent.