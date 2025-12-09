Elegantní ústup, čtou Turkovu absenci mezi ministry politologové

Turek je hospitalizován s bolestí zad, v pondělí má podle předsedy Motoristů Petra Macinky podstoupit drobný zákrok. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem. Babiš předpokládá, že se po svém uzdravení s hlavou státu setká.
Motoristé dosud uváděli, že se na nominacích nic nemění, nakonec však mezi nimi Turek chybí. Podle Babiše je to kvůli zdravotním důvodům. Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat pravděpodobný ministr zahraničí Macinka.
Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pokládá postup za logický vzhledem k Turkovým zdravotním důvodům a snaze neprotahovat proces jmenování nové vlády. „Jedna z možností, kterou to může značit, je, že se jedná o elegantní ústup, který se postupně promění ve stažení nominace pana Turka,“ řekl ČTK.
Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity vnímá zvolené řešení jako ústupovou strategii koalice ANO, SPD a Motoristů vůči prezidentovi. „Zvolený postup znamená, že převážila snaha vládní koalice mít rychle jmenovanou celou vládu a nezdržovat to jednou spornou ministerskou nominací. Nemyslím si, že Filip Turek má v budoucnu šanci být ministrem životního prostředí,“ sdělil Kopeček ČTK.
Také podle Michala je pravděpodobnějším závěrem nynějšího ústupku to, že Turek součástí vlády nebude ani v budoucnu, třebaže vznikající koalice dosud tvrdila, že za nominacemi stojí. Úkol situaci řešit bude nyní hlavně na Macinkovi, míní. „V posledních týdnech je vidět, že Andrej Babiš chce, aby si Motoristé tuto nominaci řešili s prezidentem sami, čímž se tak trochu zříká zodpovědnosti, která je ale z hlediska ústavy stejně na něm,“ míní.
Podle Kopečka je možné, že Babiš po čase Turka ještě zkusí navrhnout. „Ale těžko čekat, že by ho prezident při svém dosavadním odmítavém postoji jmenoval. Vzhledem k faktu, že Andrej Babiš nechce podávat kompetenční žalobu na prezidenta, není tady žádná páka, která by mohla dostat Filipa Turka do vlády,“ dodal. Odhaduje, že pro Turka se bude hledat nějaká náhradní funkce, která nevyžaduje jmenování prezidentem, například role vládního zmocněnce.