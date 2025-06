V době rostoucích nákladů a stárnutí populace je podle expertů klíčové, aby stát systematicky investoval do preventivních programů a opatření zaměřených na snižování rizikových faktorů. Stejně důležité však je, aby lidé sami aktivně přebírali odpovědnost za své zdraví.

To zdůraznil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který upozornil, že lidé pro sebe mohou nejvíce udělat sami. Zejména z hlediska prevence, kterou Češi podle něj často zanedbávají. „Pokud si to neuvědomíme, tak nám sebelepší systém a sebevíce peněz nepomůže prožít dlouhý a kvalitní život ve zdraví,“ řekl Válek.

Česká republika se přitom řadí v množství dostupných screeningů do světové špičky. Mezi nejnovější patří například ty na záchyt karcinomu prostaty, karcinomu plic a karcinomu výdutě břišní aorty.

Význam prevence z ekonomického hlediska ve svém vystoupení zdůraznil také profesor Jan Švejnar, který působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Podle něj je to strategická investice do budoucnosti země s vysokou návratností – zvyšuje produktivitu, posiluje konkurenceschopnost a v konečném důsledku přináší vyšší životní úroveň celé společnosti.

V rámci diskuse o prevenci zazněl i apel na důsledné uplatňování přístupů založených na vědeckých důkazech. Experti upozornili, že v oblastech, kde není realistické dosáhnout úplného odstranění rizika, typicky u kouření, by mělo být standardem využívání strategie snižování škod (harm reduction). To v praxi znamená třeba podporu přechodu kuřáků od klasických cigaret k méně škodlivým alternativám, což může významně přispět ke snížení nemocnosti i úmrtnosti související s kouřením.

Jaký je postoj zástupců jednotlivých politických stran ke zdravotní prevenci?

1. Ekonomický růst je jedním z klíčových témat nadcházejících voleb. Jak v tomto kontextu vnímáte roli zdravotní prevence – považujete ji za součást strategie pro posílení lidského kapitálu a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky?

2. Jaký význam přikládáte snižování zdravotních rizik – tedy opatřením, která pomáhají předcházet zdravotním dopadům v případech, kde klasická prevence selhává? Plánujete například rozvíjet tuto logiku v oblastech, jako je závislostní politika nebo civilizační onemocnění?

Michaela Šebelová (STAN)

1. Roli zdravotní prevence vnímám naprosto zásadně a jsem přesvědčena, že by mělo jít o absolutní prioritu, společenskou i politickou. Bohužel tomu tak zatím není. Zdravotní stav zásadně ovlivňuje kvalitu života, spokojenost, a tím pádem i pracovní výkon. Zejména bychom se měli dle mého názoru daleko více zaměřit na podporu pohybových aktivit. Je nutné multisektorové zapojení klíčových aktérů.

Jak ukázala nedávná Národní konference o podpoře sportu a pohybu, podpora aktivního životního stylu je důležitá nejen z pohledu zlepšování zdraví obyvatel, ale také jako efektivní nástroj pro snižování výdajů veřejných rozpočtů a zejména jako efektivní nástroj pro posílení ekonomické výhodnosti. Investice do podpory sportu a pohybu se státu i zaměstnavatelům dlouhodobě vyplatí. Sníží se náklady na zdravotní péči i počet nemocných, zvýší se míra spokojenosti obyvatel, zvyšuje se produktivita práce, což má pozitivní vliv na prosperitu firem. Prevence má pozitivní socioekonomické dopady.

2. Jsem přesvědčena o tom, že i v rámci léčby (nejen civilizačních onemocnění) je nutné pacienty daleko více aktivizovat, než je běžné doposud. Jako fyzioterapeutce by se mi líbilo, kdyby mohl být pohyb na předpis. Co se týče závislostní politiky, tak je důležité se zaměřit na tzv. harm reduction opatření v souladu s mezinárodními trendy. Potřebujeme především chránit veřejné zdraví a posílit prevenci. Návykové látky je nutné regulovat podle míry jejich škodlivosti. V případě alkoholu bychom se měli začít bavit o regulaci reklamy a o omezení dostupnosti.

Adam Vojtěch (za ANO)

1. Nesporně, investice do prevence mají národohospodářský dopad a mají vliv na hospodářský růst. Většinu nemocí lze totiž prevencí odvrátit. Pokud bude populace zdravější, pokud lidé budou stárnout ve zdraví, bude to znamenat nejen obrovské úspory ve zdravotnictví a sociální oblasti, ale rovněž to, že budou moci aktivně a bez omezení fungovat v rámci ekonomiky.

2. Je to jistě cesta například v oblasti závislostí a jsme připraveni ve spolupráci s odborníky přijmout adekvátní opatření. Nesmíme ale rezignovat na podporu standardních preventivních programů, například v odvykání kouření.

Jan Síla (SPD)

1. Růst naší ekonomiky se zvyšováním hlavně českého HNP je základní podmínkou udržitelnosti financování zdravotnictví ze solidárního veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní stav společnosti a konkurenceschopný ekonomický růst jsou na sobě přímo úměrně navázané entity. SPD si to uvědomuje, a proto má ve zdravotním programu prevenci jako jednu ze základních priorit, od prenatální až po seniorní etapu života jedince.

2. U problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědeckých důkazech škodlivosti a zdravotních rizik. Zajistíme financování všech preventivních programů a zdravého životního stylu. Postupně budeme zpřísňovat regulaci již dnes povolených návykových látek. Nebudeme stádovitě přebírat politiku jiných států či neziskového sektoru, ale naopak na základě vlastního šetření nastavíme citlivě rovnováhu a míru regulace jednotlivých závislostních produktů u vážně nemocných pacientů. Screeningové programy prevence civilizačních chorob budou rozšířeny a hlavně financovány z veřejného zdravotního pojištění, protože nejlevnější terapie je ta, která nemusí být poskytnuta.

Tom Philipp (KDU-ČSL)

1. Jednoznačně. Zdravá společnost je základem zdravé ekonomiky. Investice do zdravotní prevence nejsou jen otázkou zdravotnictví, ale klíčovou součástí strategie pro posílení lidského kapitálu a dlouhodobou konkurenceschopnost Česka. Prevence pomáhá udržet lidi aktivní, soběstačné a déle zapojené do pracovního i společenského života – a to je předpoklad udržitelného ekonomického růstu.

2. Snižování zdravotních rizik je klíčové tam, kde klasická prevence nestačí. Tento přístup chceme rozvíjet zejména v oblasti závislostí a civilizačních onemocnění. Podporujeme opatření, která snižují dopady rizikového chování a motivují ke změně – od terénních adiktologických služeb až po podporu pohybu a zdravého životního stylu.

Josef Pavlovic (Piráti)

1. Jednoznačně ano. Prevence je klíčovým nástrojem pro posílení lidského kapitálu a produktivity společnosti. Pokud chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná v 21. století, musíme mít zdravou, aktivní a co nejdéle soběstačnou populaci. Bohužel dnes do prevence směřuje jen zlomek prostředků – přestože behaviorální rizikové faktory jako kouření, obezita, nedostatek pohybu a alkohol stojí za nemalou částí předčasných zdravotních problémů.

Piráti proto prosazují navýšení výdajů na prevenci alespoň úměrně růstu ostatních segmentů zdravotnictví. Daňové pobídky pro firmy, které podporují zdravý životní styl zaměstnanců a zapojí se třeba do projektu SZÚ – Podnik podporující zdraví. Posílení Státního zdravotního ústavu, aby měl kapacitu se věnovat primární prevenci. Spolupráci se školstvím a neziskovým sektorem na vzdělávání dětí i dospělých v péči o zdraví a maximální rozšíření programu Škola podporující zdraví. Hrazenou dentální hygienu pro děti a mladistvé, podporu pohybu, zdravého stravování, duševního zdraví a komunitní péče. Věnovat velkou pozornost duševnímu zdraví populace a umožnit lékárnám možnost očkovat proti chřipce. Zdravá populace je základem silné ekonomiky – méně pracovních neschopností, nižší zátěže na důchodový systém a větší míry zapojení do pracovního procesu.

2. Ano. Piráti podporují logiku harm reduction, tedy snižování negativních dopadů, i když klasická prevence selhává. Je to pragmatický, účinný a humanistický přístup – často levnější a efektivnější než represivní či výhradně abstinenční strategie. V oblasti závislostí podporujeme regulace na základě skutečných rizik jednotlivých látek, další rozvoj a dostatečné financování adiktologických služeb a terénních programů. Bez dostatečných finančních zdrojů se práce, jež chrání populaci, nedá dělat kvalitně.

U civilizačních nemocí navrhujeme přesměrovat část výdajů ze symptomatické léčby na podporu zdravého životního stylu (fyzioterapie, psychoterapie, pohyb, zdravá strava). Naší vizí například není dostat k lidem informaci „Nežer“, ale pomoci jim vyvážit jídelníček, tak aby byl pro ně realizovatelný a finančně dostupný. Stejně tak včasná konzultace s fyzioterapeutem, a to dříve, než máte vážný zdravotní problém, může zásadně prodloužit roky ve zdraví a bez nutnosti třeba ortopedické operace. K civilizačním onemocněním vede dlouhá cesta a naší snahou je včas z ní odklonit co největší počet lidí a dát jim lepší směr a mapu k dlouhodobě udržitelnému zdraví. Pomůže i upozorňování na to, jak tato onemocnění vznikají, a edukace populace například i pomocí systému Nutri-Score.

Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS)

1. Zdravotní prevence představuje jednu z nejvýznamnějších investic ke snížení budoucích nákladů na zdravotní péči. V tomto ohledu jde jednoznačně o strategický krok směřující k udržitelnosti financování veřejného zdravotnictví v podobě, v jaké jej máme dnes nastavené. Je nepochybné, že předcházení onemocnění nebo jeho léčba v raném stadiu je výrazně levnější než léčba nemoci v pokročilém stadiu.

2. Snižování zdravotních rizik, například prevence rizikového chování, jako je kouření či užívání návykových látek, je priorita zdravotního systému. V tomto ohledu učinila i současná vláda řadu legislativních kroků – třeba v oblasti adiktologie a ochrany dětí před některými látkami, jako je například kratom. Samostatnou kapitolou je obezita, která je pravděpodobně nejrozšířenějším civilizačním onemocněním. Léčba a prevence obezity, to je bezesporu téma, které lékařský svět skloňuje ve všech pádech.