Nebudeme zvyšovat daně, snížíme počet státních zaměstnanců, slibuje Spolu

Stát musí podle koalice Spolu ušetřit na svém provozu. Počet státních úředníků slíbily ODS, KDU-ČSL a TOP 09 snížit o 13 procent. Argumentují, že za poslední čtyři roky se zvýšit počet úředníků o 16 tisíc.



Plán koalice představili spolu se Stanjurou místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček, místopředseda TOP 09 Lukáš Otys a za KDU-ČSL ekonom Miroslav Zborovský.

Na dotaz iDNES.cz Stanjura připustil, že vyloučeno není zvýšení spoluúčasti pacientů na úhradách za zdravotní péči. „Určitě debata o spoluúčasti ve zdravotnictví je na místě, ale není to nic, co by zachránilo veřejné rozpočty,“ řekl kandidát na budoucího ministra financí koalice Spolu.

Chtějí zrušit dotaci slev na jízdném

Problém nevidí ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na příjmové, ale na výdajové straně rozpočtu. Plánují kromě snížení počtu státních zaměstnanců o 13 procent, což má přinést úsporu 7 miliard korun zrušit například dotaci slev na jízdném pro dopravce.

Zrušení dotací velkým firmám, národních dotačních titulů a omezení neinvestičních výdajů má podle plánů koalice Spolu přinést úsporu 40 až 60 miliard korun. Podle NKÚ je mezi státními zaměstnaci „mrtvých duší“ za 9 miliard korun, argumentují ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Efektivněji mají být podle Koalice také využity evropské peníze a nesmí končit v pseudoinovativních projektech. Za jeden z nich označily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 dotaci na výrobu toastového chleba.