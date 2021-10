KOMENTÁŘ: Netahejme spícího psa za ocas! Bez Ruska a Číny se neobejdeme

Nikdo zatím nevysvětlil, proč se čas od času lumíci, drobní savci z ­řádu hlodavců, seberou a v organizovaných proudech zamíří k ­moři, vstoupí do něj a spáchají hromadnou sebevraždu. Já si to představuji tak, že nějaký vrchní lumík zavelí, že je třeba šetřit krajinu, v níž lumíci žijí, a ­je proto třeba změnit životní návyky. Ideální by tedy bylo žít pod vodou. Většina lumíků sice tuší, že je to hloupost, ale vrchní lumíci si stojí na svém. Začnou v duchu své myšlenky vychovávat mladé lumíky a ostatní se bojí kverulovat proti vrchnosti. Nakonec se tedy všichni vydají na pochod a pokusí se (neúspěšně) žít pod vodou.

Sankce, které jsme v posledních dvaceti letech vyhlásili na Rusko, Čínu, Írán a další „nedemokratické“ země jim samotným nesmírně pomohly. Vlastimil Vondruška historik a spisovatel