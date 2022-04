Klimaaktivisté blokují Prahu „pro Ukrajinu“. Jdou na to špatně, míní experti

Naposledy aktivisté blokovali dopravu ve středu dopoledne před Úřadem vlády. Tentokrát si čtyři protestující lehli na silnici tak, aby připomínali těla obětí ruské agrese v ukrajinské Buči. Aktivisté tím chtěli vyjádřit nutnost zastavení toku peněz za plyn do Ruska.

„I naší spotřebou plynu z Ruska je spolufinancována válka a zabíjení lidí na Ukrajině,“ komentovali středeční akci aktivisté.

K videu současně doplnili: „Prosíme, nepodněcujte k násilí. Podněcování k zabití je trestný čin. Výzvy k přejetí nahlašujeme. Proruský trolling mažeme.“

Už v úterý ráno několik klimatických aktivistů zablokovalo asi na deset minut výjezd z tunelu Blanka směrem na Hradčanskou, seděli před semafory na přechodu. Někteří řidiči se je snažili před příjezdem policie odtáhnout.

Aktivisté z iniciativy 3°C pro Ukrajinu své protesty prezentují na sociálních sítích, kde se rovněž objevilo video z poslední akce. Většina protestů se však neobjede bez nadávek či potyček. Naposledy v úterý to jeden z řidičů nevydržel a jednoho z aktivistů povalil na zem.

Václav Pavelka z komunikační agentury Native PR pro iDNES.cz konstatoval, že násilné akce bývají kontraproduktivní. „Strhávají veškerou pozornost na samotné násilí a způsobenou újmu. Důvod či myšlenka akce se zcela vytrácí. A omezování svobody pohybu za násilí považuji,“ komentoval protesty v centru Prahy.

Nikomu není příjemné blokovat dopravu

Podle něj akce v ulicích mohou být viditelné a hlasité, ale neměly by být násilné. „Zejména u nás jsme na to citliví. Příkladem je třeba hnutí Black Lives Matter, které mělo zpočátku slušnou podporu veřejnosti, ale ztratilo ji v momentě, kdy se zvrhlo v rabování obchodů s elektronikou,“ doplnil Pavelka.

Iniciativa se však na druhé straně brání tím, že používá zablokování vozovky jako efektivní nástroj občanského odporu. „Tím nám umožní dostat téma škodlivé závislosti na ruském plynu poměrně rychle do veřejné debaty a otevírá nám možnost reálně vyvinout tlak na politickou reprezentaci,“ uvádí aktivisté na sociální síti s tím, že neznají lepší způsob, jak k veřejnosti bezprecedentní hrozbu klimatického a civilizačního kolapsu dostat, než právě nenásilným narušením jejího chodu a občanskou neposlušností.

Klimatičtí aktivisté již druhý týden v centru Prahy blokují dopravu. | foto: Extinction Rebellion Česká republika

„Z toho důvodu si myslíme, že náš protest je v nynějším stavu ekologické nouze legitimní,“ stojí na Facebooku iniciativy. Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy samotnou iniciativu. Ta uvedla, že protesty jsou cílené na politickou reprezentaci, ne na běžné občany.

„Nikomu není příjemné blokovat dopravu a způsobovat, že v zácpě čekají obyčejní lidé. Mnohem příjemnější by bylo blokovat Úřad vlády,“ reagovala pro iDNES.cz mluvčí iniciativy Veronika Holcnerová.

Ta v odpovědi také zdůraznila, že protesty trvají v průměru zhruba čtvrt hodiny. „Nemyslím, že by takové zpoždění v pražské ranní špičce bylo výjimečné,“ uvedla dále Holcnerová, která současně podotkla, že není jasně stanoveno, jak dlouho budou blokády probíhat.

„Chceme pokračovat, dokud vláda neudělá ten nejsnadnější a nejlevnější krok pro ukončení závislosti na ruském plynu a směrem k udržitelné společnosti,“ doplnila s tím, že vláda má možnost protesty kdykoli ukončit.

Na dotaz, zda spíše neškodí, když řidiči nechávají v kolonách zapnuté motory, dodala: „Považovala bych za rozumné vypnout motor, pokud stojím v koloně. Z hlediska dopadu na klima je navíc benzín spálený v jedné koloně při čtvrthodinovém zpoždění opravdu naprosto marginální.“

Podle experta na migraci a klimatickou změnu Roberta Stojanova z Mendelovy univerzity v Brně by aktivisté na své protesty měli upozorňovat předem.

„V té chvíli by lidé věděli, že se to bude konat a jeli by třeba tramvají či vlakem. Pak by třeba zjistili, že to není tak špatné, byli by v práci třeba rychleji a levněji než autem,“ navrhl možnost Stojanov.

Skupina Rebelie proti vyhynutí Aktivisté jsou z ekologického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), které požaduje po vládě přijetí nařízení, podle kterého musí firmy a instituce vytápějící plynem nastavit teplotu svých místností a provozoven na zákonem dané teplotní maximum. Aktivisté a aktivistky iniciativy 3 °C pro Ukrajinu zablokovávají silnice v centru Prahy již druhý týden. Cílem je dosáhnout zhruba 30procentního poklesu spotřeby ruského plynu, uvedli na sociální síti Facebook.

Redakce iDNES.cz oslovila také odborníky, zda aktivisté nemohou svými protesty negativně ohrozit ukrajinské uprchlíky v Česku, když na plakátech uvádí „3°C pro Ukrajinu“.

„Nenávist proti ukrajinským uprchlíkům tu rozdmýchává ruská propaganda, ne skupina aktivistů. Lidé budou naštvaní na aktivisty jako takové, ale opravdu si nemyslím, že by kvůli protestům začali nenávidět ukrajinské občany,“ reagovala dále na dotazy mluvčí aktivistů Veronika Holcnerová.

Robert Stojanov to vidí podobně. Podle něj uprchlík z Kyjeva či Charkova nemůže nést zodpovědnost za to, že nějaké pražský aktivista sedí na křižovatce. „To by bylo velmi hloupé spojení. Lidé, kteří si za tím budou něco chtít najít, si to ale i tak najdou,“ doplnil odborník na migraci a klimatickou změnu.

Trochu jiný názor má politický marketér Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „V obecné rovině vytvářejí naši představu o uprchlících i ryze české aktivity, které se Ukrajiny dotýkají. Tady by se skutečně měli všichni zúčastnění dvakrát zamyslet, jestli nedělají omylem medvědí službu,“ varoval Komínek.

Podobně to vnímá i Vladimír Neužil z Emise.cz, jenž se specializuje na oblast ochrany ovzduší.

„Mám velkou obavu o to, aby se postoj veřejnosti vůči ukrajinským uprchlíkům nezačal měnit k horšímu. Už nyní se ozývají negativní ohlasy, ale s tím se asi nedá nic dělat, lidi už jsou prostě takoví,“ komentoval pro iDNES.cz Neužil. Ten současně podotkl, že žádná akce, která by Vladimíra Putina nebo Rusko připravila byť o jedinou kopějku, není podle jeho názoru zbytečná.

Vy jste opravdu svoloč

„Je snad to, že si navléknu jeden svetr navíc a uvařím si horký čaj, taková oběť, aby kvůli tomu museli umírat lidi? Jakýkoliv prostředek k zastavení toho blázna je správný a já ho vítám,“ doplnil Neužil, který současně přiznal, že současné protestní akce moc s ekologií nesouvisí.

„Alespoň já tu vazbu moc nevidím. Takový protest si může vymyslet kdokoli a bude to naprosto legitimní postoj. Co se týká ekologie, ruské postoje jsou známé a vlastní agrese přináší obrovské množství škodlivin do ovzduší. Kde si kupuje Rusko povolenky na ten CO 2 , který na Ukrajině vypouští?“ dodal Neužil.

Aktivisté však čelí za protesty na silnicích i nadávkám na sociálních sítích. „Pro tyhle případy vozím v autě kanystr s vodou. Je na to ideální počasí. Vy jste opravdu svoloč zralá na pár facek,“ napsal k jednomu z videí uživatel Jura. Podobných komentářů jsou však stovky.

„Tak tohle je vrchol arogance. Je to banda magorů. Zajímalo by mě, kdyby pospíchal rodič s dítětem do nemocnice. Neudržel bych se a jednoho po druhém bych vyfackoval,“ reagoval třeba Jiří a k němu se přidali další, kteří si na adresu aktivistů neberou servítky:

„Vy inteligenti, uvědomujete si riziko, které vytváříte? Způsobujete nebezpečnou situaci blokováním výjezdu frekventovaného tunelu a ohrožujete lidi kteří s tím nemají nic společného!“

Nátlakové organizace musí reagovat flexibilně

Politický marketér Karel Komínek z Institutu politického marketingu zastavování dopravy vlastními těly rozhodně nepovažuje za rozumný způsob přesvědčování lidí.

„Forma, jakou komunikujete, je stejně důležitá, nebo i důležitější než obsah. Pokud vyvoláte hned na začátku ostré negativní emoce, nedovedu si představit, jak můžete kohokoliv nezaujatého získat na vlastní stranu,“ upozornil pro iDNES.cz Komínek.

Podle jeho slov tu jsou pak jiné, zcela praktické problémy. „Například blokováním výjezdu z tunelu by se stali aktivisté spoluzodpovědní za jakékoli neštěstí, od kterého by lidé nemohli utéct, a to by jim už pak žádná kampaň nepomohla a v širším pohledu by poškodili celé své téma,“ uvedl dále Komínek.

Zda je vhodné spojovat ekologická témata s válkou na Ukrajině, podle Komínka vždy velmi závisí na tom, jakým způsobem je sdělení podané.

„Pokud budete usilovat o snížení závislosti na dovozu plynu z Ruska kvůli bezpečnosti Česka, bude to vnímané v současné situaci naléhavěji, než samotné požadavky na snížení spotřeby plynu. Ale je to rozmazaná hranice, nikdy s vaším vkusem nebudou souhlasit všichni a proto ano, část lidí bude vaši kampaň považovat za nevkusnou,“ komentoval marketér.