Živý stromek v květináči je udržitelná volba. Péči o něj usnadní půjčovny

Vánoční stromek v květináči je vítězem soutěže o nejudržitelnější stromek. To ale platí pouze v případě, kdy o něj prodejce i budoucí majitel dostatečně pečují. Častou motivací, proč si koupit stromek v květináči, je vidina jeho opětovného zasazení po Vánocích zpět do půdy. Stromek se tak nemusí vyhazovat, díky čemuž nevzniká zbytečný odpad.

„Kdo chce stromek vysazovat jinde než na svém pozemku, měl by se domluvit s místním lesníkem, kde nejlépe stromek vysadit tak, aby měl větší šanci přežít. Většinu neoplocených jedliček totiž sežere přemnožená spárkatá zvěř,“ vysvětlil Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA.

Aby byl stromek schopný přežít Vánoce a následnou výsadbu, případně se dožít dalších Vánoc, měl být ve venkovních teplotách v květináči pěstován delší dobu. Pokud ho někdo zasadil do květináče těsně před Vánoci, je velmi pravděpodobné, že se jara nedožije.

Jaký vánoční stromek doma máte? celkem hlasů: 44 Živý uříznutý 17 Živý v květináči 6 Umělý 10 Žádný 11

„Ne všechny vánoční stromky prodávané v květináčích se na vysazování skutečně hodí. V supermarketech například často nabízejí cizokrajné kavkazské jedle, které do našich lesů nepatří, nebo někdy mají takové stromky v květináčích uřezané kořeny, takže se stejně neujmou a uhynou,“ varuje Bláha.

Možností je také společné vysazování. To organizuje například ekologický institut Veronica v Brně.

Stromek v květináči vyžaduje péči a trpělivost

Stromky jsou uzpůsobené životu venku. V zimě jsou ve vegetačním stavu a vyhovuje jim chladné počasí. Teplotní šoky a teplo jim nedělají dobře a jsou pro ně riskantní. Avšak když se stromek do tepla přesune šetrně, je schopný dva týdny v pokojové teplotě zvládnout. Takový typ vánočního stromku proto není vhodný pro nákupy na poslední chvíli.

Po koupi stromku, nejlépe dva až tři týdny před Vánoci, je dobré ho přenést do chladné místnosti, kde je pět až deset stupňů, například do sklepa či garáže. Asi po týdnu lze stromek přenést do nevytápěné místnosti, typickým příkladem je chodba nebo spíž, kde bývají teploty od 15 do 18 stupňů.

Do vytápěné místnosti, kde se budou rozbalovat dárky, je dobré ho přenést co nejpozději. Tam by měl strávit maximálně 10 až 14 dní. Potom ale nesmí hned ven. Potřebuje postupnou aklimatizaci na vnější teploty. V opačném pořadí je dobré ho odnést nejdřív do nevytápěné místnosti a následně do chladna, kde stráví konec zimy a začátek jara, dokud venku nepominou mrazy.

I v bytě je potřeba stromek zalévat

Pro přežití stromku je důležité pravidelné zalévání, doporučuje se tak učinit hned po koupi a následně stačí jednou za tři dny studenou odstátou vodou. Dobře mu dělá i každodenní rozprašování vody na jehličí, vkládání ledu nebo sněhu do květináče nebo rozmístění misek s vodou kolem stromku.

Samozřejmostí je držet stromek co nejdál od topení či krbu. Také je nutné dávat si pozor na ozdoby, které se na stromek dávají. Starší světýlka, která vydávají teplo, rozhodně nejsou správnou volbou pro stromek v květináči, stejně jako prskavky. Také se nedoporučuje seříznout špičku kvůli dekoracím, stromek by pro opětovném zasazení nemusel správně růst.

Jednodušší alternativou jsou půjčovny

Péči o stromek v květináči může ulehčit půjčovna vánočních stromků. Velikou výhodou je, že na Vánoce přijede stromek už aklimatizovaný, a není potřeba řešit postupné přivykání na pokojovou teplotu.

„Výhoda je také pro samotný stromek, protože to opravdu přežije a roste dál. Devět z deseti stromků to zvládnou bez problémů,“ sdělil Vojtěch Stránský, který takovou půjčovnu stromků provozuje.

Služba stromek přiveze až před dveře, a pokud je zájem, tak ho donese až do obýváku. Jediné co stromek potřebuje, je dostatečný přísun vody.

Cesta stromku v půjčovně je rozmanitá. Za svůj život se i několikrát stěhuje ze země do květináče a naopak. „Stromek se pěstuje ve volné půdě. Na podzim ho vyndáme, dáme ho do kontejneru, nebo do květináče, pak se ten stromek jednou půjčí. Potom se vrátí, přes rok je v květináči. Potom se půjčí podruhé,“ popisuje Stránský, který půjčovnu provozuje už devátým rokem.

Půjčovna vánočních stromků Vojtěcha Stránského

Život v květináči stromku příliš nesvědčí, proto se po dvou Vánocích přesazuje do volné půdy. „Aby se vzpamatoval, dorostl, byl zase hezký. On by přežil i tři roky v květináči, ale už by nebyl hezký. Když se ve volné půdě vzpamatuje a doroste, tak zase může jít do půjčovny,“ vysvětlil Stránský.

Počet cyklů, které stromek v půjčovně stráví, záleží na jeho velikosti. „Kvůli odvozu a kvůli velikosti futer je dvoumetrový strom maximum. Víc to nejde, protože se musí vozit nastojato,“ uvedl Stránský. Po tom, co stromky splní své vánoční poslání zamíří z půjčovny do zahrad nebo výsadeb.

Řezaný stromek může být udržitelná volba, záleží na původu

Řezaných vánočních stromků se v Česku prodá ročně v průměru 1,3 milionu kusů. Varianta řezaného stromku na jedno použití může být udržitelná, záleží ale na tom, odkud stromek pochází a jestli byl šetrně obhospodařovaný. Nejekologičtější volbou je stromek vypěstovaný v tuzemsku, protože za sebou nenechává zbytečnou uhlíkovou stopu z dopravy.

Nejvíce stromků se dováží z Dánska a Polska. „Pokud bychom počítali s tím, že přijíždí nejvíce kamionů z Dánska (Kodaň), tak kamion veze 30 tun vánočních stromků. Z Kodaně do Prahy urazí vzdálenost 895 kilometrů. Při cestě vypustí 2 tuny oxidu uhličitého, 17 kilo oxidů dusíku, 3 kila oxidu siřičitého a 0,5 kilogramu prachu,“ vypočetla Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí Duha.

Důležitým aspektem udržitelnosti stromku je také aplikace chemických látek při jeho pěstování. Podle lesnického experta Jaromíra Bláhy stromky v běžných prodejích ve městech ideální nejsou. „Ty pocházejí ze speciálních školek a plantáží. A většina je dovezena zdaleka. Při pěstování vánočních stromků ve školkách se používají chemické koktejly - herbicidy aby nezarostly v trávě, fungicidy, hrozí-li houbové choroby a další,“ uvedl Bláha.

Prodejci stromků na pražském Andělu

Dlouhodobě udržitelné a šetrné pěstování stromků zaručuje certifikát FSC. Pokud je les, ze kterého stromek pochází takto certifikován, je zaručený nejen jeho původ, ale i ekologické obhospodařování. Lesní hospodářství s certifikátem FSC musí splňovat řadu podmínek. Mimo jiné garantuje, že se na stromy nepoužívají neodbouratelné chemické prostředky, těžba dřeva je prováděna s ohledem na hnízdění ptactva a podobně.