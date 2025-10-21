Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík. Návrhy v úterý ministrům na jednání v Lucemburku představil komisař pro klima Wopke Hoekstra. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek.

EK vyslyšela českou žádost a navrhla změny v systému povolenek ETS2, uvedl Hladík. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků,“ informoval Hladík.

Díky tomu bude podle něj možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. „Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele. Nyní budeme usilovat o to, aby návrh schválil Evropský parlament ještě do konce roku,“ dodal ministr.

„Lidem jsme slíbili, že nedopustíme, aby jim skokově zdražilo bydlení a pohonné hmoty, a dnešní reakce Komise naši snahu jasně dokládá. Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek,“ komentoval na sociální síti premiér Petr Fiala.

Současně apeloval na budoucí vládu, aby v iniciativě pokračovala. „V Unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům,“ doplnil premiér.

Podle dosavadních plánů má platit od 2027

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.

Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.

V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

