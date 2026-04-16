Brusel varuje Česko. Změnu financování televize a rozhlasu bude pozorně sledovat

  15:32
Evropská komise bude pozorně sledovat vývoj ohledně návrhu české vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas místo koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu. Prohlásil to ve čtvrtek mluvčí komise Markus Lammert. Dodal, že návrh je v rané fázi přípravy.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026)

Zdůraznil nicméně, že pro Evropskou komisi je důležité, aby veřejnoprávní média fungovala nezávisle, což říká i Evropský akt o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA), který musí státy sedmadvacítky dodržovat.

Česká vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, které za Českou televizi a Český rozhlas platí občané a firmy. Návrh v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Média by měla dostávat peníze ze státního rozpočtu, ale nižší sumy, než plánují letos vybrat z poplatků.

Vedení České televize a Českého rozhlasu před změnou financování varují, podle sněmovní opozice pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod. Zástupci opozice hovoří o likvidaci obou médií a snaze dostat je pod politický vliv, chystají obstrukce při projednávání vládní předlohy.

„Jsme si vědomi oznámení české vlády. Mám dojem, že jde o návrh, který je stále ve velmi rané fázi přípravy. To znamená, že zatím nejde o konečný vládní návrh. V této fázi tedy mohu pouze říci, že budeme vývoj pečlivě sledovat,“ řekl ve čtvrtek mluvčí unijní exekutivy.

„Posílení svobodných a nezávislých médií, včetně role veřejnoprávních médií, je pro naše demokracie klíčové,“ dodal. Veřejnoprávní média podle něj hrají zvláštní roli v zajišťování přístupu občanů k informacím a v tom, že nabízejí rozmanitý obsah.

Nařízení EMFA obsahuje podle Lammerta řadu záruk na ochranu svobody médií, včetně zajištění nezávislého fungování veřejnoprávních médií. „Jsme v úzkém kontaktu se všemi členskými státy ohledně realizace EMFA, včetně Česka,“ dodal mluvčí komise.

V souvislosti s nedodržováním unijního nařízení si komise v posledních letech všímala zejména situace v Maďarsku. Loni v prosinci dokonce Evropská komise oznámila, že tehdejší vláda premiéra Viktora Orbána zasahuje do práce novinářů v zemi a omezuje jejich hospodářskou činnost i redakční svobodu, s Maďarskem tak komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti.

Budoucí maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza již oznámila, že chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost. Vláda dosluhujícího premiéra Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny MTVA, kterou opozice označila za továrnu na lži a za vládní propagandistický aparát.

Souhlasíte se zrušením koncesionářských poplatků?

Terčem kritiky ohledně situace médií se stalo za poslední roky i Slovensko. „Zrušení předchozího veřejnoprávního vysílání a zřízení nového subjektu nadále vyvolává obavy ohledně autonomie veřejnoprávních médií,“ uvedla loni v létě komise v každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích EU. Dodala, že na Slovensku „nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení bezpečnosti a pracovního prostředí novinářů“.

16. dubna 2026  15:36

Brusel varuje Česko. Změnu financování televize a rozhlasu bude pozorně sledovat

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Evropská komise bude pozorně sledovat vývoj ohledně návrhu české vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas místo koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu. Prohlásil to ve čtvrtek mluvčí...

16. dubna 2026  15:32

