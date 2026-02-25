Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak ČR brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude plně vyjasněna, napsal portál Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Premiér Andrej Babiš na jednání vlády (16. února 2026)
Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.
Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....
Předseda vlády Andrej Babiš se v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou...
10 fotografií

„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ uvedla v dopise Evropská komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.

Odpověď na dopis adresovaný ministerstvu pro místní rozvoj žádá Evropská komise do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.

Podle právního týmu protikorupční organizace Transparency International je nynější Babišovo řešení střetu zájmu pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy. Evropské finanční nařízení dopadající na dotace totiž počítá s tím, že profitovat nesmějí ani blízcí politika. Podle serveru ale neveřejný statut fondu uvádí, že po konci Babišova působení ve vládě fond automaticky ovládne trojice jeho dětí. „Sám Babiš se pak teoreticky může stát správcem fondu a přímo Agrofert kontrolovat, aniž by přímo držel akcie holdingu, o nichž tvrdí, že se mu už nikdy nevrátí,“ píše server.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Po jmenování Babiše premiérem Státní zemědělský fond (SZIF) vyplácení zemědělských dotací Agrofertu pozastavil. Úředníci nyní vyhodnocují, zda je opět uvolní.

4. prosince 2025
