Portál eIdentita hlásil výpadek. Hodinu se skrze něj nešlo přihlásit

Portál slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy, používají ho statisíce Čechů.



Přes eIdentitu se dá přihlásit například do Portálu občana, do daňového portálu Finanční správy, k přehledům České správy sociálního zabezpečení, nebo k očkovacímu portálu, odkud je možné stáhnout certifikáty o očkování proti covidu-19 a potvrzení o absolvovaných testech. Umožňuje také například si zřídit datovou schránku nebo používat dálkový přístup do katastru nemovitostí.

V případě, že se chcete přihlásit k některé ze zmíněných online služeb poskytovaných veřejnou správou, jste přesměrováni na identifikační bránu eIdentita.cz.



„V rámci obnovy a posilování hardware na hlavním datovém centru běží základní registry na záložním datovém centru. V jeho rámci došlo krátkodobě k pondělnímu přetížení,“ uvedl k výpadku Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra, pod které portál spadá.



Registry vnitra jsou v kritickém stavu

Podle zprávy, kterou v březnu projednávala vláda, jsou základní registry ministerstva vnitra, které slouží k výměně dat mezi úřady, v kritickém stavu. Mezi hlavní problémy patří jejich nedostatečné financování, chybí zhruba 750 milionů korun.



Rada vlády pro informační společnost na počátku února dospěla k závěru, že může docházet k výpadkům a v krajním případě i kolapsu služeb systému základních registrů a ostatních sdílených centrálních digitálních služeb veřejné správy již v první polovině letošního roku.



eIdentita.cz @eIdentitaCz V současné době evidujeme nedostupnost základních registrů a tudíž i služeb NIA. Na odstranění poruchy se pracuje. Za potíže se omlouváme. oblíbit odpovědět

S odstávkou systému základních registrů ministerstva vnitra souviselo například omezení online systému ministerstva průmyslu a obchodu pro příjem žádostí do programů pomoci na konci května. Zájemci tehdy několik hodin nemohli žádosti podávat.



V pátek zase nemohly úřady lidem vydávat doklady zhruba dvě hodiny, systém pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů hlásil problémy. Podařilo se jej rozběhnout krátce před půl jedenáctou hodinou dopoledne.