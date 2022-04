Pohled na pyramidy z vesmíru. Čeští egyptologové vydali satelitní atlas

Podobná kniha na světě ještě nebyla. Čeští vědci jsou první, kdo se satelitním snímkováním pyramidových polí v takovémto rozsahu dlouhodobě a systematicky zabývají.

Tyto archeologické lokality, které reprezentují samu podstatu egyptské civilizace, atlas představuje jak prostřednictvím snímků, tak stručným erudovaným textem. Konkrétní pyramidové pole totiž popisuje vždy jeden ze 14 badatelů, kteří na daných lokalitách vedou nebo vedli archeologický výzkum. Čtenář tak má k dispozici nejnovější poznatky od vědců, kteří „své“ místo znají nejlépe.

„Hlavním cílem publikace je vůbec poprvé nabídnout ucelenou a detailní vědeckou interpretaci všech pyramidových polí Staré a Střední říše starověkého Egypta, tedy z období od 3. do první poloviny 2. tisíciletí před Kristem. Lokality zahrnuté v atlase se řadí mezi hlavní místa staroegyptských dějin od 3. do 13. dynastie,“ vysvětlují autoři projektu a editoři publikace Miroslav Bárta a Vladimír Brůna z Českého egyptologického ústavu.

Než satelitní atlas pyramidových polí (The Pyramid Fields of Ancient Egypt: A Satellite Atlas) poprvé otevřete, vyhraďte si na to dost času. Na rychlé prolistování to není. Každý satelitní snímek vás bude lákat k vlastnímu průzkumu pouštní krajiny se slavnými památkami, a to do nejmenších detailů.

Nejnovější družicové snímky s vysokým rozlišením pořízené speciálně pro tento atlas to totiž umožňují, takže od podrobného zkoumání snímků pyramidových komplexů a jejich okolí nebudete mít chuť se hned tak odtrhnout. A nejde jen o nejslavnější lokality, jako je Gíza nebo třeba Sakkára – atlas poprvé ze satelitního pohledu představuje všechna pyramidová pole, která v Egyptě jsou.

Když po nich půjdeme od severu, patří k nim lokality Abú Rawáš, Gíza, Zawíjit el-Arján, Abúsír, Sakkára, Dahšúr, Mazghúna, Lišt, Mejdúm, Il-Láhún, Hawára a Abydos. Autoři do atlasu přidali také snímky širšího okolí hlavních pyramidových komplexů, takže součástí je například Abú Ghuráb se dvěma slunečními chrámy panovníků 5. dynastie Userkafa a Niuserrea nebo památky z oblastí Abydu, Hierakonpole, Edfu, Elefantiny a dalších míst.

Čeští egyptologové už před 17 lety jeden satelitní atlas pyramidových polí vydali. Tenkrát však šlo o snímky pouze z lokalit Abúsír, Sakkára a Dahšúr. Objednali si snímkování z americké družice QuickBird pro přesně vymezenou plochu o velikosti 64 kilometrů čtverečních. Tak velká plocha snímkovaná pouze pro egyptologické účely byla první svého druhu.

Nový atlas je jiný a v mnoha ohledech lepší

„V prvním atlase byly satelitní snímky doplněny o klasické topografické mapy a o staré historické mapy Abúsíru, Sakkáry a Dahšúru. Cílem bylo ukázat komplexní pohled na všechny tyto lokality a umožnit tak studium vzájemných prostorových vztahů na pyramidových polích a všech objektů na nich. Nový atlas je však úplně jiný a v mnoha ohledech lepší,“ vysvětluje geodet a geoinformatik Vladimír Brůna.

„Chtěli jsme ukázat jednotlivá pyramidová pole v kulturním a geopolitickém kontextu. Nový atlas jednak staví na aktuálních satelitních snímcích, které jsou detailnější, a jednak je to atlas kompletních pyramidových polí, která v Egyptě jsou. Takže to není remake ani nafouklejší verze původního atlasu, ale úplně jiný projekt, který trval několik let,“ říká Miroslav Bárta.

„Kapitoly o jednotlivých lokalitách navíc psali lidé, kteří na nich působí jako vůdčí osobnosti výzkumu. Jsou to vědci z celého světa od Metropolitního muzea v New Yorku, přes Pensylvánskou univerzitu v americké Filadelfii, Kolín nad Rýnem, Berlín či Poznaň a Káhiru až po Prahu,“ dodává Miroslav Bárta.

Právě výběr 14 autorů, kteří konkrétní pyramidová pole popisují, zvyšuje hodnotu publikace. Jsou to totiž archeologové a další vědci, kteří danou lokalitu znají nejlépe. O pyramidovém poli v Gíze tak například píše americký archeolog Mark Lehner, který tam vede výzkum desítky let. V Dahšúru zase pracují němečtí a američtí egyptologové, proto kapitolu o této oblasti připravili oni.

Čeští egyptologové informují o abúsírském pyramidovém poli, protože je to více než 60 let jejich archeologická koncese, Ital Massimiliani Nuzzolo zase zkoumá a popisuje sluneční chrámy, které k pyramidovým polím patří, a podobně.

Autoři atlasu věnují velkou pozornost poloze všech hlavních památek na jednotlivých pyramidových polích, jejich vzájemných topografických vztahů a významu jak v rámci dané lokality, tak s ohledem na sousední pohřebiště.

Zdůrazněny jsou jak královské pyramidové komplexy Staré a Střední říše, tak další královské i významné nekrálovské hrobky. Každé naleziště a každá kapitola tak poskytují odlišný příběh, ať už se týká doby starověké egyptské civilizace, nebo současnosti s jejími nejmodernějšími metodami výzkumu a znovuobjevování.

Díky novým satelitním snímkům doplněným fotografiemi hlavních památek na jednotlivých pyramidových polích a renomovaným vědcům-autorům vzniklo dílo, které pomáhá vytvořit si komplexní obraz o světě slavných staroegyptských stavitelů pyramid. Zároveň slouží jako stručný přehled všech nejnovějších poznatků o jednotlivých lokalitách a daných historických obdobích.

„Snažili jsme se pro atlas získat to nejlepší, co bylo v dané době k dispozici. Se satelitním atlasem pyramidových polí jsme první, jsem přesvědčen, že je lepší trendy vytvářet než je následovat,“ uzavírá Miroslav Bárta.