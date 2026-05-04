EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Josef Kopecký
  6:08
Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny Schillerové živnostníci s obratem do milionu korun, kteří využívají paušální daň, kteří by na ní odváděli o 1400 korun měsíčně výše než teď.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě plánuje elektronickou evidenci tržebobnovit od příštího roku a ministerstvo financí očekává, že její znovuzavedení přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun.

Zároveň s obnovením evidence tržeb má klesnout daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích z 21 na 12 procent. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné.

Součástí předloženého zákona jsou i další daňové změny. Vláda chce obnovit slevu na dani na studenty, takzvané „školkovné“ při umístění dítěte do mateřské školy a zrušit rovněž zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance.

Vláda se bude zabývat i návrhem koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Zavede povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Návrh zvyšuje i pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, oznámil Trump. Írán protestuje

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Spojené státy od pondělí zahájí doprovod lodí uvázlých kvůli válce s Íránem v Perském zálivu přes Hormuzský průliv, oznámil prezident Donald Trump s tím, že o pomoc podle něj požádaly země z celého...

3. května 2026  23:10,  aktualizováno  4. 5. 6:11

EET je zpět. Výjimku mají dostat živnostníci s obratem do milionu korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb projedná v pondělí vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí za Aleny...

4. května 2026  6:08

Maturuje rekordní počet studentů. Začínají angličtinou a matematikou

Čtvrťáky středních škol v úterý čeká úvodní kolo zkoušky z dospělosti, píší...

Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od osmi hodin píšou test z matematiky, od 13.30 pak didaktický test z anglického jazyka. Mezi...

4. května 2026

Obec žádá o radar, magistrát jí ale nechce vyřizovat pokuty. Prý se to nevyplatí

ilustrační snímek

V březnu projelo malou obcí Kožušany-Tážaly poblíž Olomouce 240 tisíc vozidel a maximální povolenou rychlost překročila téměř polovina z nich. Vesnice chce proto zavést úsekové měření, ovšem k tomu...

4. května 2026  4:51

Odchod do důchodu řešte s předstihem. Úřad nemusí mít všechny informace

Premium
ilustrační snímek

Odchod do důchodu je dobré řešit dřív, než se přiblíží jeho datum. Jinak hrozí, že místo užívání si penze bude žadatel běhat po úřadech, shánět potvrzení od zaměstnavatelů či škol a dohledávat, co...

4. května 2026

Kozy na dohled paneláků. Jirákovi farmaří kousek od centra Prahy

Rodina Jiráků na své farmě v pražských Jinonicích. (duben 2026)

Neznalý Pražan by něco podobného nečekal. Vystoupí z linky metra B jen pár zastávek od centra města, jde zhruba deset minut a uvidí přepřažené louky, kde se pasou desítky ovcí a koz. Zvířata...

4. května 2026

Migrénu pomáhají zvládat nové léky. Uleví i těm, jimž běžná léčba nezabírá

Premium
ilustrační snímek

Několik dnů utrpení v měsíci, polykání prášků proti bolestem hlavy, neschopnost fungovat doma i v práci. Takové stavy zažívají lidé trpící migrénou. V České republice je jich už asi 1,7 milionu....

4. května 2026

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Premium
ilustrační snímek

Nejistota ohledně palivových příplatků nebo obavy v souvislosti s pokračujícím napětím na Blízkém východě donutily české turisty o letošní dovolené více přemýšlet. První cestovní kanceláře opatrně...

4. května 2026

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  21:40

Boj s plameny. Zásah v Českém Švýcarsku pohledem fotoreportéra iDNES.cz

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Národní park České Švýcarsko se po čtyřech letech opět potýká s masivním požárem. Oheň zasáhl plochu lesa u obce Rynartice o velikosti 100 hektarů. Na místo se sjelo zhruba 500 hasičů a sedm...

3. května 2026  20:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Policisté vpodvečer v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbur sku. Dříve upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný a...

3. května 2026,  aktualizováno  20:20

USA pohřešují v Maroku dva své vojáky. Zřejmě spadli do oceánu během túry

Američtí vojáci na společném mezinárodním vojenské cvičení African Lion v roce...

Armáda Spojených států pohřešuje dva své vojáky, kteří se účastnili cvičení na jihozápadě Maroka. Agentura AP o tom v neděli informovala s odvoláním na velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM).

3. května 2026  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.