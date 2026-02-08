Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.

Premium

Fotogalerie 8

List týkající se magistra Kellyho vystaven na Pražském hradě. Napsal ho německy císař Rudolf II. a adresátem byl aristokrat Vilém z Rožmberka. (30. ledna 2026) | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušMAFRA

Robert Oppelt
  20:00
Bílý list papíru jako vytržený ze školního sešitu je popsaný nedbalým rukopisem a modrý inkoust je staletími vybělený skoro do nečitelnosti. Starý dopis skrývá jedinečný příběh z rudolfinské Prahy. Psal ho totiž sám císař.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dopis císaře Rudolfa II. adresovaný Vilémovi z Rožmberka je nyní na několik týdnů vystaven ve skleněné vitríně uprostřed jednoho ze sálů stálé expozice Lobkowiczkých sbírek na Pražském hradě.

Císař měl osobní přání a Rožmberk ho měl neprodleně splnit. Rudolf II. si od Viléma chtěl „půjčit“ slavného alchymistu magistra Edwarda Kelleyho. „Dopis je osobně psaný císařem, což je naprostá výjimka. Císařskou korespondenci samozřejmě tvořili dvorní písaři císařské kanceláře a panovník pak dopis jen podepsal,“ vysvětluje Petr Slouka, kurátor a programový manažer Lobkowiczkého hudebního archivu, kde je dopis uchováván.

České stavy trvaly na tom, aby byl vzděláván v češtině, takže skutečně byl schopný vést česky různá jednání, ale jestli byl česky schopný i psát, tak to nejspíš nebyl.

Petr Sloukakurátor a programový manažer Lobkowiczkého hudebního archivu

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Portugalci v bouři volili prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice

Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa...

Středolevicový politik António José Seguro se stal jasným vítězem nedělního druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku. Po skončení hlasování by podle průzkumů mezi voliči ve volebních...

8. února 2026  7:22,  aktualizováno  21:45

Kambodža chce po Francii historické spisy, aby vyřešila hraniční spor s Thajskem

Mapa z roku 1930 zobrazující Francií vymezené hranice mezi Kambodžou a Thajskem.

Kambodžský premiér Hun Manet požádal Francii o poskytnutí historických dokumentů, které by pomohly vyřešit dlouhodobý hraniční spor s Thajskem. Nejasně vymezené části hranice stanovené roku 1907 jen...

8. února 2026  20:40

Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)

Z původního nadšení a studia psychologie se stal hlas, který dnes na sítích oslovuje tisíce mladých lidí. Psycholožka Jana Krejzová na sociálních sítích otevírá různorodá témata týkající se duševního...

8. února 2026  20:13

Rusko vyvíjí válečné holuby a havrany. S čipem v mozku z nich budou drony

Premium
ilustrační snímek

V Rusku kromě orešniků vymýšlejí také bojové řiditelné holuby. Válka prostě urychluje pokrok. Říká se jim také holubí drony nebo holubí kyborgové. Pokud chcete vypadat jako odborníci, říkejte jim ale...

8. února 2026

Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.

Premium
List týkající se magistra Kellyho vystaven na Pražském hradě. Napsal ho německy...

Bílý list papíru jako vytržený ze školního sešitu je popsaný nedbalým rukopisem a modrý inkoust je staletími vybělený skoro do nečitelnosti. Starý dopis skrývá jedinečný příběh z rudolfinské Prahy....

8. února 2026

Jídlo či infekce ji mohou zabít. Matka vážně nemocné dcery vyhrála nad úřady

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z...

Když se Zuzaně Blažkové narodila před pěti lety dcera, netušila, že ji čeká martyrium spojené se vzácnou nemocí dítěte a také boj s úřady. Tři a půl roku marně žádala příspěvek na péči pro dceru....

8. února 2026  19:19

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Triumf japonské premiérky. Její strana bude mít po volbách klíčovou většinu

Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  18:55

Z mučírny kulturním centrem. Venezuela přetvoří neslavnou věznici El Helicoide

Věznice El Helicoide ve venezuelském Caracasu (31. ledna 2026)

Nechvalně proslulá věznice El Helicoide, v níž autoritářský režim Nicoláse Madura mučil politické vězně, bude nově sloužit jako kulturní centrum. Plány na přeměnu zařízení oznámila pod tlakem...

8. února 2026  18:33

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

„Ledová knihovna“ se nachází poblíž vědecké výzkumné stanice na Antarktidě....

Množství ledovců na celém světě rychle klesá, vědci tak v Antarktidě vybudovali první „ledovou knihovnu“ na světě. Díky celoročně nízkým teplotám budou v jejích prostorech uschovávány vzorky dnešních...

8. února 2026  17:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....

Kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval v neděli šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post...

8. února 2026  17:08

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.