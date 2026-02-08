Dopis císaře Rudolfa II. adresovaný Vilémovi z Rožmberka je nyní na několik týdnů vystaven ve skleněné vitríně uprostřed jednoho ze sálů stálé expozice Lobkowiczkých sbírek na Pražském hradě.
Císař měl osobní přání a Rožmberk ho měl neprodleně splnit. Rudolf II. si od Viléma chtěl „půjčit“ slavného alchymistu magistra Edwarda Kelleyho. „Dopis je osobně psaný císařem, což je naprostá výjimka. Císařskou korespondenci samozřejmě tvořili dvorní písaři císařské kanceláře a panovník pak dopis jen podepsal,“ vysvětluje Petr Slouka, kurátor a programový manažer Lobkowiczkého hudebního archivu, kde je dopis uchováván.
České stavy trvaly na tom, aby byl vzděláván v češtině, takže skutečně byl schopný vést česky různá jednání, ale jestli byl česky schopný i psát, tak to nejspíš nebyl.