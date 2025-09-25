Na Ústavní soud přišla žádost o zrušení zákona, že se Edvard Beneš zasloužil o stát

Návrh k ÚS podal Spolek Primer, který má zapsané sídlo v Mladé Boleslavi a na internetu nelze dohledat jeho webové stránky. Podle stanov dostupných ve spolkovém rejstříku je cílem spolku zejména organizovat kulturně-společenské akce pro propagaci opomíjených a drobných historických artefaktů, léčivých rostlin, sportu a jiných volnočasových aktivit.
Za specifických okolností můžou náměty na ÚS podávat soudy nebo další navrhovatelé. Soudkyní zpravodajkou se podle rozvrhu práce stala Daniela Zemanová, zjistili novináři z přehledu plenárních věcí na webu soudu.
Zákon o zásluhách Edvarda Beneše se stal součástí právního řádu z iniciativy levicových poslanců v roce 2004. Tvoří jej jediná podstatná věta: Edvard Beneš se zasloužil o stát.
Edvard Beneš se zasloužil o stát. Dějiny ho ale dvakrát zlomily
Podobný zákon schválil už prvorepublikový parlament. Týkal se prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1990 se Federální shromáždění usneslo, že v jeho budově má být pamětní deska, podle které se o společný stát Čechů a Slováků zasloužil také Milan Rastislav Štefánik. V roce 2012 pak přibyl další stručný zákon, podle kterého se Václav Havel zasloužil o svobodu a demokracii.
Schvalování zákona o Benešovi provázela živá politická debata, která se dotýkala Benešovy role v událostech let 1938, 1945 a 1948 nebo poválečného odsunu Němců. Sněmovna musela přehlasovat Senát. Tehdejší prezident Václav Klaus zákon ani nepodepsal, ani nevetoval. Později řekl, že veto neuplatnil, protože by se tím v podstatě přihlásil k útokům, které jsou na Beneše vedeny doma i v cizině.
Archiváři získali originály závětí prezidenta Beneše, našly se při úklidu sklepů
Beneš žil v letech 1884 až 1948. Za první světové války s Masarykem v zahraničí pracoval na vzniku samostatného Československa. Po roce 1918 se stal ministrem a výrazně ovlivnil směřování československé diplomacie mezi světovými válkami.
V letech 1935 až 1938 byl prezidentem, po abdikaci během mnichovské krize odešel do exilu a vedl zahraniční odboj. Po druhé světové válce byl znovu zvolen prezidentem, ovšem v nových poměrech, pod sílícím tlakem komunistů. Po únorovém převratu v roce 1948 abdikoval a v září téhož roku zemřel.