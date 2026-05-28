Manželé Benešovi svůj dům milovali a snažili se v něm trávit maximum času. To potvrzuje i fakt, že tu prezident Edvard Beneš v roce 1946 zemřel a v zahradě byl podle svého přání i pohřben. Ve vile pak zůstala jeho žena Hana sama.
Během první republiky vstoupila Hana Benešová do povědomí jako vzdělaná a okouzlující manželka ministra zahraničí a posléze prezidenta republiky. Vzhledem k tomu, že Charlotta Masaryková byla dlouhodobě nemocná, byla to ona, kdo se stal jakousi neformální první dámou republiky, ale i módní ikonou, která dokázala inspirovat.
|
Nenápadný odchod dámy z jiné doby. Před 50 lety zemřela manželka Edvarda Beneše
Mimořádně oblíbené první dámě ponechal později komunistický režim rentu, velký byt na Hradčanech i vilu v Sezimově Ústí, a dokonce jednu služebnou, ale byla pod neustálým dohledem StB. Nepsaná dohoda byla jasná – bude se stranit veřejného života. Do vily jezdila hlavně v létě, navštěvovali ji tu příbuzní i staří přátelé. S údržbou jí pomáhali místní.
V listopadu 1973 sepsala Hana Benešová závěť, v níž odkázala část mobiliáře a vilu s přilehlými pozemky Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Přála si, aby v domě vznikl Benešův památník.
|
5. července 2023
Místo toho ale stát rezidenci bezplatně převedl na Úřad předsedy vlády ČSSR. Do táborského muzea se dostala jen část její pozůstalosti, třeba část nábytku. Ve vile začala horečná rekonstrukce a už o dva roky později se tam začal rekreovat soudruh Lubomír Štrougal, tehdejší předseda vlády.
|
Závan středomořské atmosféry u Tábora. Před zámky dával Beneš přednost vile
Po sametové revoluci se areál vily poprvé otevřel pro veřejnost. Poslední vůle Hany Benešové ale stále čekala na naplnění. Citlivá rekonstrukce v letech 2006 až 2009 vrátila objekt téměř do původní podoby. Premiéři sem však jezdili stále, i když méně často než v dobách socialismu. Posledním byl Bohuslav Sobotka, možná proto, že z Tábora pocházela jeho tehdejší manželka Olga.
Před třemi lety se vrátil do původní podoby i park, který vilu obklopuje. Úřad vlády nechal odstranit novodobý bazén.
Park je pravidelně přístupný od 1. dubna denně, vila samotná se pro návštěvníky opět otevře na začátku května a sezóna končí na konci září.
Benešova vila
Vila v Sezimově Ústí byla vystavěna v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Vypracování projektu i stavba probíhaly za přímé účasti manželů Benešových. V roce 1937 byla rozšířena a dostavěna podle projektu Otokara Fierlingera.
Vila opatřená pískově žlutou omítkou přirozeně kontrastuje s travnatou plochou i listnatými a jehličnatými dřevinami. Obytné a užitkové prostory byly v dvoupodlažním domě rozloženy do dvou křídel. Společenské a obytné místnosti byly umístěny na jihozápadní straně, v křídle situovaném k Lužnici.