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Slovních hodnocení na prvním stupni přibývá, přesto se ale dál sází na známky

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  19:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Počet základních škol, které na prvním stupni plně přecházejí na slovní hodnocení, roste. Většina škol ho ale stále nevyužívá. Ve čtvrteční tiskové zprávě to uvedla nezisková organizace EDUin. Podle ní by podpora učitelů v tom, jak slovní hodnocení používat, měla být vyšší.

Od září 2027 totiž již nebude možné hodnotit na vysvědčení žáky prvních tříd známkami a bude dovoleno pouze slovní hodnocení, o rok později se pravidlo rozšíří na druhé ročníky. Školy nyní mohou volit mezi klasifikací, slovním hodnocením a kombinací obou způsobů.

Za slovní hodnocení se považuje i takzvané kriteriální hodnocení, při němž je žák z chování a z jednotlivých vyučovacích předmětů hodnocen na základě míry naplnění předem stanovených kritérií. Toto hodnocení má na vysvědčení obvykle podobu tabulek, kde jsou v levém sloupci uvedena jednotlivá kritéria a v pravém je vyznačena míra jejich naplňování ze strany žáka.

Pro jaké hodnocení na prvním stupni jste Vy?

„Počet základních škol, které na prvním stupni plně přechází na slovní hodnocení, roste. Na nich může probíhat vzájemná podpora i přenos zkušeností mezi jednotlivými pedagogy. Stále je zde však patrná většina těch, které jej prozatím vůbec nevyužívají. Podpora ze strany státu by se v příštím školním roce měla nejvíce zaměřit právě na ně. Osvojit si slovní hodnocení kvalitně vyžaduje po učitelích dostatečnou přípravu i odbornost,“ řekl programový ředitel EDUinu Jan Vöröš Mušuta. Špatně uchopené slovní hodnocení podle něj může dětem více ublížit.

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Podle dat České školní inspekce využívala na prvním stupni pouze slovní hodnocení každý desátá škola, kde se konaly inspekce. Necelá čtvrtina navštívených škol uvedla, že používá slovní hodnocení v kombinaci se známkami u některých tříd a žáků. Česko podle EDUinu patří mezi menšinu evropských zemí, v nichž jsou žáci a žákyně nejnižších ročníků základního vzdělávání známkováni.

Učitelé se mohou zúčastnit kurzů, které slovní hodnocení představují. Pomoci jim může i metodika ministerstva školství. Podle ní je důležité klást důraz na plynulý přechod žáků z mateřské do základní školy, čemuž by měl přechod na slovní hodnocení pomoci. Zároveň by nepoužívání známek mohlo pomoci snížit nadměrný důraz na vnější motivaci dětí.

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„Známky mohou působit jako rychlá odměna, ale zároveň odvádějí pozornost od toho, co je ve vzdělávání skutečně důležité — od vnitřního zájmu o učení. Žákům pak jde často více o jedničku než o jejich vlastní pokrok,“ stojí v metodice. Dalším cílem je snížit tlak na výkon dětí v první a druhé třídě. Děti by také měly dostat kvalitnější a přesnější zpětnou vazbu o své školní práci.

Střední školy
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