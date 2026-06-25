Od září 2027 totiž již nebude možné hodnotit na vysvědčení žáky prvních tříd známkami a bude dovoleno pouze slovní hodnocení, o rok později se pravidlo rozšíří na druhé ročníky. Školy nyní mohou volit mezi klasifikací, slovním hodnocením a kombinací obou způsobů.
Za slovní hodnocení se považuje i takzvané kriteriální hodnocení, při němž je žák z chování a z jednotlivých vyučovacích předmětů hodnocen na základě míry naplnění předem stanovených kritérií. Toto hodnocení má na vysvědčení obvykle podobu tabulek, kde jsou v levém sloupci uvedena jednotlivá kritéria a v pravém je vyznačena míra jejich naplňování ze strany žáka.
„Počet základních škol, které na prvním stupni plně přechází na slovní hodnocení, roste. Na nich může probíhat vzájemná podpora i přenos zkušeností mezi jednotlivými pedagogy. Stále je zde však patrná většina těch, které jej prozatím vůbec nevyužívají. Podpora ze strany státu by se v příštím školním roce měla nejvíce zaměřit právě na ně. Osvojit si slovní hodnocení kvalitně vyžaduje po učitelích dostatečnou přípravu i odbornost,“ řekl programový ředitel EDUinu Jan Vöröš Mušuta. Špatně uchopené slovní hodnocení podle něj může dětem více ublížit.
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Podle dat České školní inspekce využívala na prvním stupni pouze slovní hodnocení každý desátá škola, kde se konaly inspekce. Necelá čtvrtina navštívených škol uvedla, že používá slovní hodnocení v kombinaci se známkami u některých tříd a žáků. Česko podle EDUinu patří mezi menšinu evropských zemí, v nichž jsou žáci a žákyně nejnižších ročníků základního vzdělávání známkováni.
Učitelé se mohou zúčastnit kurzů, které slovní hodnocení představují. Pomoci jim může i metodika ministerstva školství. Podle ní je důležité klást důraz na plynulý přechod žáků z mateřské do základní školy, čemuž by měl přechod na slovní hodnocení pomoci. Zároveň by nepoužívání známek mohlo pomoci snížit nadměrný důraz na vnější motivaci dětí.
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„Známky mohou působit jako rychlá odměna, ale zároveň odvádějí pozornost od toho, co je ve vzdělávání skutečně důležité — od vnitřního zájmu o učení. Žákům pak jde často více o jedničku než o jejich vlastní pokrok,“ stojí v metodice. Dalším cílem je snížit tlak na výkon dětí v první a druhé třídě. Děti by také měly dostat kvalitnější a přesnější zpětnou vazbu o své školní práci.