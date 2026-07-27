DIA podle tiskové zprávy k testu přistupuje na základě zkušenosti z minulých voleb, kdy u části uživatelů nastávaly komplikace při aktualizaci digitálního dokladu ve volebních místnostech. Od té doby agentura provedla řadu technických úprav aplikace i navazujících systémů a nyní je chce ověřit v podmínkách co nejbližších reálné zátěži při volbách.
Problém u voleb měla i Pekarová Adamová
Odvolit pomocí digitální občanky se tehdy nepodařilo ani někdejší šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlovala volební komisi.
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Nakonec tak musela do volební místnosti podruhé. „Myslím, že je skvělé, že máme za toto volební období tak posunutou digitalizaci, to, že se to zrovna dnes nepovede mě naštvalo, ale naštěstí je tu stále možnost volit s fyzickou občankou,“ dodala. Podle redaktorky iDNES.cz následně Pekarová v odpovědi jednomu z voličů z legrace poznamenala, že za výpadek mohou Piráti. Ti byli při svém volebním působení zodpovědní za digitalizaci.
Před samotným zátěžovým testem eDokladů proběhnou ještě dva interní testy, a to 28. července pro ověřovatele a 31. července pro uživatele z řad zaměstnanců státní správy. Zátěžový test se zapojením široké veřejnosti je naplánovaný na 13. srpna ve 13:00 hodin.
Dobrovolníci se do něj mohou zapojit tím, že v daný čas otevřou aplikaci eDoklady a umožní tím aktualizaci svého digitálního dokladu. Zapojení do testu tak bude trvat jen několik okamžiků.
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DIA a ministerstvo vnitra zároveň připravují kampaň s názvem Otestuj eDoklady, jejímž cílem bude zapojit do testu co nejvíce lidí. „eDoklady jsou dnes službou s více než milionem uživatelů, a proto musíme mít jistotu, že obstojí i při mimořádné zátěži. Po zkušenosti z minulých voleb jsme provedli řadu technických úprav a zátěžový test se zapojením veřejnosti nám pomůže ověřit, že se problémy s aktualizací dokladů nebudou na podzim opakovat,“ uvedl ředitel DIA Bohdan Urban.
Aplikace eDoklady má už přes milion uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím na obchodech Google Play a App Store. Slouží jako digitální alternativa občanského průkazu a lidé se jí mohou prokazovat například na úřadech, u Policie ČR, u soudů, na finančních úřadech, úřadech práce, ve školách, bankách, na České poště, u zdravotních pojišťoven, notářů, zastupitelských úřadů nebo ve volebních místnostech.
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3. října 2025