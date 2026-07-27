Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

eDoklady čeká před volbami test. Loni problémy zaskočily Pekarovou Adamovou

Autor: ,
  17:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Digitální a informační agentura (DIA) a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace eDoklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém eDokladů kolaboval.

DIA podle tiskové zprávy k testu přistupuje na základě zkušenosti z minulých voleb, kdy u části uživatelů nastávaly komplikace při aktualizaci digitálního dokladu ve volebních místnostech. Od té doby agentura provedla řadu technických úprav aplikace i navazujících systémů a nyní je chce ověřit v podmínkách co nejbližších reálné zátěži při volbách.

Problém u voleb měla i Pekarová Adamová

Odvolit pomocí digitální občanky se tehdy nepodařilo ani někdejší šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. „No nic, pro tu fyzickou budu muset zpátky domů,“ vysvětlovala volební komisi.

Voliči měli problémy s aplikací eDoklady, stát doporučuje fyzickou občanku

Nakonec tak musela do volební místnosti podruhé. „Myslím, že je skvělé, že máme za toto volební období tak posunutou digitalizaci, to, že se to zrovna dnes nepovede mě naštvalo, ale naštěstí je tu stále možnost volit s fyzickou občankou,“ dodala. Podle redaktorky iDNES.cz následně Pekarová v odpovědi jednomu z voličů z legrace poznamenala, že za výpadek mohou Piráti. Ti byli při svém volebním působení zodpovědní za digitalizaci.

Před samotným zátěžovým testem eDokladů proběhnou ještě dva interní testy, a to 28. července pro ověřovatele a 31. července pro uživatele z řad zaměstnanců státní správy. Zátěžový test se zapojením široké veřejnosti je naplánovaný na 13. srpna ve 13:00 hodin.

Dobrovolníci se do něj mohou zapojit tím, že v daný čas otevřou aplikaci eDoklady a umožní tím aktualizaci svého digitálního dokladu. Zapojení do testu tak bude trvat jen několik okamžiků.

eDoklady umožňují rychlé a bezpečné ověření totožnosti. Jak to funguje?

DIA a ministerstvo vnitra zároveň připravují kampaň s názvem Otestuj eDoklady, jejímž cílem bude zapojit do testu co nejvíce lidí. „eDoklady jsou dnes službou s více než milionem uživatelů, a proto musíme mít jistotu, že obstojí i při mimořádné zátěži. Po zkušenosti z minulých voleb jsme provedli řadu technických úprav a zátěžový test se zapojením veřejnosti nám pomůže ověřit, že se problémy s aktualizací dokladů nebudou na podzim opakovat,“ uvedl ředitel DIA Bohdan Urban.

Aplikace eDoklady má už přes milion uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím na obchodech Google Play a App Store. Slouží jako digitální alternativa občanského průkazu a lidé se jí mohou prokazovat například na úřadech, u Policie ČR, u soudů, na finančních úřadech, úřadech práce, ve školách, bankách, na České poště, u zdravotních pojišťoven, notářů, zastupitelských úřadů nebo ve volebních místnostech.

3. října 2025

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach

Evakuovaní lidé našli dočasné útočiště v nouzovém centru v Bordeaux poté, co...

Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi...

27. července 2026  17:25,  aktualizováno  18:39

Jsme připraveni jednat o nových nápadech na ukončení války, tvrdí Zacharovová

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. V pondělí to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí...

27. července 2026  18:25

Asie reaguje na energetický šok. Země se vracejí k uhlí a chystají jádro

ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě nutí rozvojové země v Asii přehodnocovat dosavadní strategii v oblasti energetiky. Po výpadcích dodávek z Kataru už nechtějí tolik spoléhat na dovážený zkapalněný zemní plyn....

27. července 2026

eDoklady čeká před volbami test. Loni problémy zaskočily Pekarovou Adamovou

ilustrační snímek

Digitální a informační agentura (DIA) a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace eDoklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik...

27. července 2026  17:57

Škodlivé vitamíny, podvod s investicemi. Kauzy influencerky, která necitlivě psala k smrti dítěte

Influencerka Karolína Kostroňová se věnuje tématům výživy, funkční medicíny,...

Influencerka Karolína Kostroňová se po tragické smrti tříletého chlapce ocitla pod vlnou kritiky kvůli svým necitlivým výrokům na sociálních sítích. Není to první kontroverze spojená s jejím jménem....

27. července 2026  17:50

Pavel jmenoval nové soudce. Nezávislá justice je pilíř demokracie, připomněl

Prezident Petr Pavel (uprostřed) jmenoval předsedkyni Krajského soudu v Ostravě...

Prezident Petr Pavel v pondělí na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) jmenoval 15 nových soudců a také předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně...

27. července 2026  15:42,  aktualizováno  17:36

Huť přijde o své „Hradčany“. Kdo si je chce vyfotit, měl by to udělat, říká ředitel

Generální ředitel Nové huti Ostrava Radek Strouhal má manažerské zkušenosti...

Loňský rok skončil pro ostravskou Novou huť výraznou ztrátou. Její další osud se pojí i s elektrickou obloukovou pecí za 17 miliard korun. Huť ji chce spustit za tři roky. A co bude s areálem...

27. července 2026  17:36

Triumf švábů. Generace Z zahnala Módího do kouta, obětoval věrného ministra

Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového...

Indická mladá generace po týdnech protestů slaví první vítězství. Ministr školství Dharméndra Pradhán v sobotu podal demisi a premiér Naréndra Módí ji přijal. Ten přitom už léta jakoukoliv kritiku...

27. července 2026  17:30

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  17:13

Policie kontroluje upravené motory elektrokol. Problémem jsou hlavně kurýři

Premium
Důsledná kontrola. Policisté se chystají zkontrolovat zaparkovaný e-moped....

Lidé si upravují motory a baterie elektrokol. Policie se zaměřila hlavně na kontrolu kurýrů, představují riziko v dopravě města. Hrozí nejen nehody, ale i vznícení baterií.

27. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil

V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se...

Požár v kempu nedaleko Přelouče zaměstnal v pondělí hasiče i záchranáře. Jeden člověk se při pokusu o jeho uhašení popálil a skončil v péči zdravotníků. Podle vyšetřovatele za požárem stojí...

27. července 2026  16:54

Pohřeb se státními poctami, nebo státní pohřeb? Jak se Česko loučí s osobnostmi

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s...

Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Pocty nabízí stát, ale hlavní slovo nad průběhem pohřbu má nejbližší rodina. Ta určuje, které pocty při rozloučení považuje za...

27. července 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.