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Test eDokladů odhalil slabinu. Stát před volbami zvýší kapacitu pro přihlašování

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  9:53
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První den doplňovacích senátních voleb v obvodu Brno-město. Poprvé mohli voliči využít občanku v mobilu. (17. ledna 2025) | foto: ČTK

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eDoklady
Ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Bohdan Urban.
Aplikaci eDoklady si za první měsíc jejího fungování do telefonu stáhlo 292 000...
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Zátěžový test aplikace eDoklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Informovala o tom Digitální a informační agentura (DIA). Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů, provedli téměř 60 tisíc přihlášení.

Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Voliči se v nich budou opět moci prokázat i elektronickou podobou občanského průkazu. Systém byl loni při sněmovních volbách přetížený a nefungoval.

První část testu začala ve čtvrtek ve 13:00, kdy se během dvou minut přihlásilo najednou velké množství uživatelů. Právě v tuto dobu čekali někteří lidé na načtení eDokladů déle. „Samotná aplikace i navazující systémy zůstaly po celou dobu stabilní, ale při první vlně se část uživatelů dostala do fronty na vstupní bráně systému, která místy nestíhala dostatečně rychle navyšovat kapacitu,“ uvedla DIA.

Stát před volbami otestuje eDoklady. Potřebujeme vaši pomoc, vyzývá veřejnost

Test tak ukázal konkrétní místo systému, které je nutné před volbami posílit. „DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány, upraví práci se statickým obsahem a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu,“ podotkla agentura.

Druhá část testu se uskutečnila ve čtvrtek kolem 19:15, kdy se při televizním zpravodajství začali spontánně přihlašovat další uživatelé. Za zhruba 30 minut zaznamenala agentura asi 14 tisíc přihlášení. V tuto dobu už prodlevy nebyly. „Tento scénář přirozenějšího navyšování přihlašování uživatelů více odpovídá reálné zátěži systému při nadcházejících volbách,“ uvedla DIA.

Lidem podle ní u voleb pomůže, když si eDoklady předem aktualizují, aplikaci si otevřou, zkontrolují aktuálnost svého digitálního dokladu, ověří odemknutí aplikace a při příchodu do volební místnosti ji už budou mít připravenou s načteným dokladem.

Test eDokladů byl úspěšný, systém nezkolaboval, chválí si vládní zmocněnec

eDoklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Uživatelé, kterých je přes milion, se jimi mohou prokazovat například na úřadech, na policii či u soudů. V loňských sněmovních volbách zájem o využití aplikace přesáhl podle agentury kapacity systému, proto byl přetížený a nefunkční.

V letošních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních voleb, uživatelů eDokladů by mohlo být přibližně 40 tisíc.

Plánujete u letošních voleb použít aplikaci eDoklady?

3. října 2025

Volby 2025

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