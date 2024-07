Otestovali jsme nová místa pro eDoklady. Klasická občanka je pořád lepší

Elektronickou občanku už od ledna letošního roku přijímali na ústředních správních úřadech, tedy na ministerstvech či úřadech, jako jsou Český statistický úřad či Národní bezpečnostní úřad. Od 1. července je to oficiálně možné na úřadech práce, finančních úřadech, městských úřadech nebo na soudech.

Slovo „oficiálně“ je v tomto případě velmi důležité. Tak jako na finančním úřadu městské části Praha 5 v Radlicích. V poloprázdné budově je otevřená jediná přepážka, a to na podatelně. Tam ale není potřeba prokazovat svou totožnost, elektronickou občanku tak zkusit nemůžu. Dostanu alespoň kontakt na sekretariát, kde se mám poptat na možnost otestování.

Přestože je hovor velmi příjemný, najít na úřadu volnou čtečku dokladů je problém. „Na registracích dneska nikdo není, to víte, začínají prázdniny,“ říká mi paní sekretářka do telefonu. „Ani žádné školení jsme nedostali, jen nám přišel e-mail,“ dodává. Nakonec dostávám kontakt na tři IT specialisty, kteří by měli být přítomni a moje přání mi splnit. Telefon zvedl až poslední, pan Peter Noga.

Dolů schází s notebookem v ruce a je připraven mi pomoci. Samotné přihlášení se do systému ale trvá poměrně dlouho a první pokus o propojení je neúspěšný. Problémem je hlavně QR kód, který je doslova miniaturní. Pan Noga ho tak musí separátně zvětšit, abych měl vůbec šanci ho naskenovat. Na druhý pokus tak konečně celý proces klapl. „Uživatelsky přívětivé to moc není,“ přiznává Noga.

Další zastávka směřovala na úřad městské části Praha 1. Zde byl provoz o poznání živější, už jen kvůli tomu, že pondělí je jeden ze dvou úředních dní. Když se pána na přepážce zeptám, zda můžu vyzkoušet prokázání totožnosti přes papírový QR kód nalepený na skle, odpoví mi, že „můžu, ale on si to musí najít“. Po chvilce se vrací s přihlašovacími údaji, aby mě mohl obsloužit. Na lepší organizaci podobných úkonů prý dosud vůbec nebyl čas.

I zde by určitě bylo rychlejší prokázat se klasickým průkazem. „Nefunguje to v zahraničí,“ upozorňuje mě sám od sebe na nedostatek elektronické občanky. Nakonec se nám ale daří propojení poměrně bez problému a na monitoru tak můžu vidět, co všechno s úřadem sdílím. Na závěr se mě ještě pán optá, jaké datum je pod QR kódem na papírku napsané. „Šestého? Hm, tak to v pondělí musíme vytisknout nový,“ postěžuje si.

Poslední zastávku jsem udělal na Obvodním soudu pro Prahu 5. Tam mi stačilo zajít rovnou na podatelnu. „Jste úplně první, takže budeme tápat,“ vyjadřují tamní zaměstnankyně situaci s eDoklady na svém úřadě. QR kód ale mají vytištěný v patřičné velikosti, takže propojit se na dálku nebyl problém. „Samy se to teprve učíme,“ říkají na rozloučenou.

Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd je s vývojem eDokladů spokojený. „Velmi mě těší, že se noví ověřovatelé eDokladů v posledních měsících opravdu zajímali a poctivě připravovali,“ uvádí v tiskové zprávě. Česko je, co se týče provozu digitálních dokladů, tak trochu napřed. Zbytek Evropské unie se připojí do roku 2026.

Občané si mohou stáhnout aplikaci eDoklady z App Store nebo Google Play. Pro jejich používání potřebují pouze chytrý telefon a Identitu občana. Zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady se pak připojí od počátku roku 2025. Soukromé subjekty jako restaurace, obchody či hotely se mohou snadno zaregistrovat přes datovou schránku.