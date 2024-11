Pestré obaly a příchutě sladkostí pryč. Experti chtějí omezit prodej e-cigaret

„Elektronické cigarety představují významnou alternativu k tradičním cigaretám, která snižuje zdravotní rizika spojená s kouřením. V rámci politiky snižování škod mají elektronické cigarety potenciál pomoci dospělým kuřákům přejít na méně škodlivé varianty,“ uvedl think tank. Podle něj k přechodu motivují i příchutě.

Institut vyzývá k vyvážené regulaci. Doporučuje ponechat ovocné a tabákové příchutě a zakázat ty, které připomínají sladkosti. Navrhuje omezit také pestrobarevné obaly s motivy produktů pro děti.

Odvolává se při tom na studie. Podle jedné z nich měli adolescenti větší zájem vyzkoušet e-cigarety s příchutí bonbonů či cukrovinek a obliba sladkých příchutí mezi dospívajícími roste. Populární byly i ovocné příchutě. Další z výzkumů ukázal, že běžné cigaretové obaly zájem mezi mladými snižují, u dospělých ho neovlivňují.

„Netradiční příchutě zvyšují atraktivitu produktu a mohou podpořit snahy o odvykání kouření u dospělých. Zatímco by některé příchutě měly být regulovány pro prevenci užívání dospívajícími, jiné mohou být přínosné jako součást strategie snižování rizik,“ uvedl think tank. Podle něj by jednoduché a nenápadné měly být i obaly a do budoucna se dá uvažovat o jednotném a neatraktivním balení, muselo by být ale u všech nikotinových výrobků.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dřív uváděl, že omezení příchutí žádaly zdravotní výbory Sněmovny a Senátu. Šéfka sněmovního výboru Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) na výborovém jednání koncem září řekla, že záměrem poslanců byla regulace cukrovinkových příchutí, které cílí na děti. Podle Válka bude ale obtížné ve vyhlášce stanovit, které příchutě by to měly být.

Měl by stát omezit příchuti sladkostí a pestré obaly u e-cigaret? Ano. 30 %(7 hlasů) Ne. 70 %(16 hlasů)

Think tank Racionální politiky závislostí vznikl v roce 2017. Za jeho založením stál Jindřich Vobořil, který působil v minulých letech jako národní protidrogový koordinátor. Institut zastřešuje experty na problematiku závislostí. Ve svých doporučeních vychází z vědeckých poznatků.