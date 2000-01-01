Speciální let, izolovaný transport a přísný karanténní režim. Americký lékař, který v Ugandě přišel do kontaktu s ebolou, přiletěl ve středu večer do Prahy. Záchranáři ho následně za striktních opatření převezli do Fakultní nemocnice Bulovka, kde stráví tři týdny v karanténě.
Muž byl přímo v letadle umístěn do speciálního bioboxu s vlastní filtrací vzduchu a podtlakem, který záchranářům umožňuje pacienta bezpečně ošetřovat přes integrované dlouhé rukavice.
Pražští záchranáři byli podle jejich mluvčího Karla Kirse na letišti připraveni společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému už od půl desáté večer. Na letištní ploše vymezili bezpečnou a nebezpečnou zónu a postavili dekontaminační linku. O transport se postaraly dvě speciálně vycvičené dvoučlenné posádky skupiny speciálních činností.
Letadlo přistálo krátce po jedenácté hodině večer. „Záchranáři využili celotělové ochranné obleky připomínající skafandr a přistavěli speciální sanitní vůz se samostatnou filtroventilační jednotkou,“ popsal mluvčí.
Filtroventilační jednotka v prostoru vytváří podtlak a odděluje transportovanou osobu od okolí.
„Záchranáři pacientovi odebrali anamnézu, která potvrdila, že pacient byl stále bezpříznakový,“ uvedl Kirs.
„Pacienta následně převzala druhá posádka a speciálním sanitním vozem ho převezla do Fakultní nemocnice Bulovka,“ popsal mluvčí.
Do nemocnice dorazili krátce po jedné hodině ráno, kde si pacienta převzali zdravotníci.
Zasahující týmy i použité vybavení následně prošly důkladnou chemickou i mechanickou dekontaminací.„Dekontaminováni byli jak zasahující, tak i samotný transportní box, ve kterém byl pacient umístěn,“ řekl Kirs.
Podle Kirse jsou všechny složky IZS na tento typ zásahu dlouhodobě cvičeny. „Nácvik zásahu při podezření na vysoce nakažlivou nemoc, včetně eboly, jsme absolvovali zhruba před měsícem,“ zdůraznil.
Muž stráví třítýdenní izolaci na Klinice infekčních nemocí v Bulovce, která má pro tyto případy speciální biobox, neprodyšný průhledný stan uvnitř místnosti s vlastní filtrací vzduchu.
„Není žádný problém, ale až se dokončí klinická vyšetření a bude-li nějaká komplikace, budeme po dohodě se zřizovatelem informovat veřejnost,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Bulovka a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Kolouch. Přijatý je bez příznaků onemocnění a jeho stav je stabilizovaný.
