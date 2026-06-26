Patnáctého května, pouhých dvacet minut předtím, než jsem měl nastoupit do letadla z Konga do USA, mi přišla zpráva, která mě okamžitě zastavila.
Strach, smutek a podezíravost vedou k tomu, že se mnozí brání pomoci a snahám o potlačení epidemie.
Patnáctého května, pouhých dvacet minut předtím, než jsem měl nastoupit do letadla z Konga do USA, mi přišla zpráva, která mě okamžitě zastavila.
Strach, smutek a podezíravost vedou k tomu, že se mnozí brání pomoci a snahám o potlačení epidemie.
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. V pátek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale...
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Má usnadnit výměnu státních úředníků. Jejich zaměstnávání se bude více blížit běžnému pracovnímu poměru....
Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...
Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na 55. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory hudebního festivalu Solidays, pochodu hrdosti Paris...
Marek Adamczyk a Vojtěch Vondráček se v Komedii omylů, letošní premiéře Letních shakespearovských slavností, představili jako osudem rozdělená dvojčata. Halasné protiklady jim zahrály Aneta...
Ostravský okresní soud v pátek nevyhověl návrhu žalobce na vazební stíhání karvinského primátora Jana Wolfa v korupční fotbalové kauze. Soudkyně jej propustila. Důvodem návrhu byly obavy z...
New York ve čtvrtek schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou či dvouletou nájemní smlouvou. Splnil tak předvolební slib...
Pražská policie pátrá po pětatřicetileté ženě s nožem, která může být nebezpečná sobě i svému okolí. Poté, co ji policisté ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice.
Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začala v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí...
Americký lékař Patrick LaRochelle, který nedávno na pražské Bulovce strávil tři týdny v izolaci, ve svém komentáři pro iDNES.cz popisuje marný boj v africkém epicentru nákazy, kde po celých rodinách...
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Žalobce Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zamítl stížnosti exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze proti usnesení o...
Nějaký čas si za volant nesednou dva řidiči, kteří si spletli Pražský okruh se závodním. Oba policejní hlídka načapala, když se po komunikaci řítili více než dvousetkilometrovou rychlostí.