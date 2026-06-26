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Léčí se jen vyvolení. Americký lékař a tým Bulovky varují Západ před ebolou

Komentář   13:43
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Fakultní nemocnice Bulovka propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v...
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)
Doktor Patrick LaRochelle ve svém bioboxu na Bulovce.
59 fotografií
Americký lékař Patrick LaRochelle, který nedávno na pražské Bulovce strávil tři týdny v izolaci, ve svém komentáři pro iDNES.cz popisuje marný boj v africkém epicentru nákazy, kde po celých rodinách umírají i jeho kolegové. Společně s ním promlouvají i čeští infektologové, kteří o něj pečovali. Společně varují, že neochota Západu financovat boj s nemocemi přímo v Africe brzy dopadne na nás všechny.

Patnáctého května, pouhých dvacet minut předtím, než jsem měl nastoupit do letadla z Konga do USA, mi přišla zpráva, která mě okamžitě zastavila.

Strach, smutek a podezíravost vedou k tomu, že se mnozí brání pomoci a snahám o potlačení epidemie.

Patrick LaRochelle

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