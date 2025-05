Ebola se nepotvrdila. Američan na Bulovce netrpí krvácivou horečkou, oznámil Válek

V severoitalské provincii Lecco v sobotu zahynul osmačtyřicetiletý muž z České republiky, který se zřítil do rokle, napsala agentura ANSA. Turistu podle ní doprovázel jeho dvacetiletý syn a...

Měla uhrančivé tmavě modré oči, které prý člověku nahlédly přímo do duše. Jiřina Štěpničková byla prvorepubliková filmová hvězda, ale jiná než Mandlová nebo Baarová. Byla zásadová, nezadala si ani s...

Přišla o obě nohy i ledvinu, ale dál chodí po horách. Sport mi dal disciplínu, říká

Tereze Bártové se změnil život, když před osmi lety přišla vlivem meningokokové meningitidy o obě nohy a šest prstů na rukou. Už se ovšem nevrací k tomu, co bylo. Soustředí se na to, co je a bude. V...