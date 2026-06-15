Chce spojit ukrajinskou bojovou zkušenost a vývoj v Evropě. Vznikla iniciativa EADUS

Kritický bod má za ambici změnit nově vzniklá pan-evropská platforma European Association for Defence Unmanned Systems (EADUS), která oficiálně odstartovala svou činnost na veletrhu Eurosatory v Paříži. Jejím hlavním cílem je propojení unikátních ukrajinských zkušeností z fronty a jejich přímé zavádění do evropského vývoje a akvizic.
Zatímco podle iniciativy autoritářské režimy investují značné státní prostředky do autonomních a bezpilotních systémů, evropské armády postrádají s těmito prostředky zkušenost.
|
Dokáže zničit i roje šáhedů. Česká firma vyvinula jedinečný protidronový systém
Asociace chce fungovat jako přímý most mezi frontou a průmyslem. „Evropa nemůže stavět budoucnost robotické obrany odděleně od těch, kdo vedou dnešní válku. To, co na bojišti funguje, není otázka teorie. Je to otázka přežití,“ zdůrazňuje Alex Fesyk, ředitel EADUS. Platforma podle něj přináší praktické poznatky přímo do vývoje a zvyšuje tím účinnost technologií, které se dnes v Evropě rodí.
EADUS plánuje propojit operátory bezpilotních systémů s výrobci bez prostředníků, vytvářet nové tréninkové standardy a prosazovat využívání evropských komponentů, čímž se omezí závislost na neevropském hardwaru.
Propojení fronty a vývoje
Zakládajícím členem asociace je průmyslová skupina S-Tech Ventures. Její šéfka upozorňuje na to, že nejcennější know-how (zkušenosti) je v současnosti roztříštěné mezi malé vývojáře a operátory mimo velké hráče. „Asociace ji dává dohromady do celku, který má napříč Evropou váhu. Teprve takový hlas může být skutečným partnerem při jednání o chytřejší regulaci, ve výzkumu i ve vzdělávání armád, které jsou našimi zákazníky,“ vysvětluje Anna Růžičková, CEO S-Tech Ventures.
|
Ukrajinci zasáhli sklady paliv v Jaroslavské oblasti, zaútočili i na chemičku
Konkrétním příkladem této synergie je již fungující Evropské školící středisko bojových operátorů bezpilotních systémů, které vzniklo v květnu 2026 právě v rámci projektu firmy S-Tech Ventures, o němž jsme psali v minulosti. Výcvik v něm vedou vojáci elitních ukrajinských brigád podle reálných taktických protokolů.
Podle seniorního poradce pro EADUS Tomáše Kopečného (bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny) je právě toto cesta, jak zvednout vývoj na Západě. „Ukrajina má v této oblasti náskok daný frontovou zkušeností, Evropa má průmyslovou kapacitu a technologické zázemí. EADUS dává obojí dohromady – bez zbytečných mezikroků, s cílem dostat ověřené postupy a technologie co nejrychleji do praxe,“ uzavírá Kopečný.
Platforma má ambici působit napříč všemi doménami, tedy jak ve vzduchu, na zemi, tak ve vodě i ve vesmíru.