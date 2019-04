Maláčová slíbila funkční e-neschopenku, odmítá odklad placení tří dnů nemoci

„Pro nás jako pro sociální demokracii tyto dvě věci spolu nesouvisí,“ řekla Maláčová poslancům.

„Co to znamená pro karenční dobu, o tom rozhodne Poslanecká sněmovna,“ oponoval ministryni poslanec ODS Jan Bauer. Opozice sází na to, že ve vládním hnutí ANO jsou poslanci, kteří mají problém s rušením karenční doby, tedy toho, že nyní pacienti v prvních třech dnech stonají zadarmo.

Od 1. července se to změní. Pro sociální demokracii to byla podmínka vzniku koaliční vlády s hnutím ANO. Poslanec hospodářského výboru za ANO Pavel Juříček řekl při jednání výboru, že se to uvědomuje, ale přesto se zrušením karenční doby stále nesouhlasí. A dal najevo, že se mu nelíbí ani to, jak je koncipována e-neschopenka.

Šéf poslanců ANO a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek minulý týden řekl, že ANO nepodpoří odsunutí zrušení karenční doby také až na leden 2020, pokud dostane od Maláčové záruky, že se e-neschopenky spustí od 1. ledna 2020 a nebudou se dále odkládat.

Šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček poslancům hospodářského výboru ve středu řekl, že ve stejnou chvíli, kdy lékař pošle elektronicky hlášení o začátku pracovní neschopnosti správě sociálního zabezpečení, dostane i zaměstnavatel oznámení do datové schránky.

„Uvítají to zaměstnavatelé i pacienti,“ řekla k projektu e-neschopenky ministryně Maláčová. Poslankyně ANO Zuzana Ožanová namítala, že podnikající fyzické osoby nemají nyní povinnost ze zákona mít elektronickou datovou schránku. Dozvěděla se, že ti, kdo datovou schránku nemají, budou moci využít ePortál České správy sociálního zabezpečení. Kroutila nad tím hlavou. Bauer z ODS očekává ještě kvůli e-neschopence vzbouření praktických lékařů.