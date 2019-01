Občanky i stavební povolení bude možné vyřídit online. Změny začnou letos

Aspoň tak by to mělo vypadat, až začne naplno fungovat Portál občana a Sněmovnou projde návrh zákona o právu na digitální služby.



„Návrh zákona zašleme poslancům 29. ledna, pak už bude záležet na politické podpoře. Ale už teď existuje Portál občana, o kterém letos určitě veřejnost uslyší, protože do něho přidáme hodně služeb,“ slibuje vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

„Kontakt se státní správou by pak měl fungovat jako elektronické bankovnictví. Všechno zařídíte online. Třeba občanský průkaz vám v budoucnosti přijde tak jako dnes nová platební karta,“ představuje si Dzurilla. Tomu se podařilo nalézt společnou řeč i s opozicí. „Piráti se od počátku na přípravě tohoto zásadního zákona podílejí. Koncepce pana Dzurilly Digitální Česko má hlavu a patu a kladně se o ní vyjadřuje i řada expertů,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Je to krok ke skutečnému odstranění škodlivého resortismu a konec výmluv, že digitalizovat nejde. Zákon přímo ukládá, že stát musí vytvořit katalog služeb, které do pěti let bude poskytovat elektronickou formou,“ zamlouvá se místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi. Ani přes širokou podporu z koaličních a opozičních stran však ještě není nic jisté.

„Pro realizaci musí být vůle na jednotlivých ministerstvech a ministři musí tlačit i na aparát náměstků. Zde se stále bojím, že ačkoliv to pan Dzurilla uchopil dobře, ze své pozice může být ministerstvy nevyslyšen,“ upozorňuje Bartoš.

Kontakt se státní správou by měl fungovat jako elektronické bankovnictví.

Návod, jak si aktivovat novou eObčanku: