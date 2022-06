Černá smrt přišla z Kyrgyzstánu, tvrdí studie. Dosavadní poznání se prý mýlí

„Černá smrt mě vždy velmi zajímala a jedním z mých snů bylo odhalit tajemství jejího původu,“ uvedl Phil Slavin, jeden z autorů studie, kterou publikoval časopis Nature. Dlouho se přitom tvrdilo, že do Evropy byl mor zavlečen z Číny skrze dálkový obchod. I když pro tento předpoklad neexistovaly věrohodné vědecké podklady.

Skupina vědců z univerzit v Německu a Velké Británii analyzovala hroby ze 14. století v Kyrgyzstánu a nalezla v nich stopy po bakteriích yersinia pestis, které dýmějový mor způsobují.

Archeologové a badatelé z univerzit ve Stirlingu a Tübingenu a z Institutu Maxe Plancka v Lipsku během své práce analyzovali sedm hrobů na hřbitově u jezera Issyk-kul. Datovali je do let 1338 a 1339 a opírali se při tom o nápisy na náhrobních kamenech. Lidé, kteří byli v hrobech uložení, tedy zemřeli zhruba deset let před příchodem moru do Evropy.

Že se mrtví nakazili bakterií yersinia pestis, zjistili podle analýzy DNA. Počet lidí pochovaných na hřbitově podle vědců dokládá, že tato komunita čelila velké nadúmrtnosti několik let před tím, než se mor objevil v Evropě. Vesnice se mimo jiné zabývala dálkovým obchodem, takže se z ní mohla nákaza rozšířit do dalších částí světa.

Na základě analýzy se vědci domnívají, že bakterie yersinia pestis objevené v Kyrgyzstánu patří k jejím nejstarším kmenům bakterie. Ty byly na počátku epidemie, která se pak dostala až do Evropy. Přenos bakterie na člověka způsobili podle badatelů svišti. Kmeny bakterií yersinia pestis pak začaly rychle mutovat. Podle badatelů Kyrgyzstán stojí na počátku velké diverzifikace bakterie moru.

„Je to jako najít místo, kde se všechny kmeny spojují. Stejně jako u koronaviru, kde máme alfu, deltu, omikron, které pocházejí z kmene z Wu-chanu,“ říká Johannes Krause, paleogenetik z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii.

Podle odhadů demografů a historiků morová vlna známá jako černá smrt zahubila ve 14. a 15. století až třetinu evropského obyvatelstva.