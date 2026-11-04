Dvoutisícový příspěvek k penzi, který navrhuje vláda, dostanou i poslanci

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Základní plat poslance a senátora je letos bez příplatků za funkce a bez náhrad 115 tisíc korun.
Ve druhém čtení nyní poslanci projednávají novelu, která zvyšuje důchody každých pět let po osmdesátce a také za práci v důchodovém věku.
Vláda chce tuto novelu využít k uzákonění jednorázového dvoutisícového příspěvku, který by měli penzisté dostat příští rok.
„Dva tisíce korun je pro každého seniora zajímavá částka, ale je to zodpovědná sociální politika?“ kritizovala ve Sněmovně vládní návrh poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.