Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník

Zdání soutěže na nový pražský most přes Vltavu spojující Zlíchov a Podolí bylo jasně dané. Most má mít maximálně dva pilíře v řece, plavební profil v šířce minimálně 80 metrů a musí respektovat daná připojovací místa. Také nebude pro auta – jen pro MHD, chodce a kola.
Od konce v Podolí stoupá Dvorecký most nezvykle do kopce, rozdíl mezi podolskou a zlíchovskou stanou mostu je deset metrů. Most navíc je šikmý a to mělo pod hlavního architekta vliv na estetiku mostu. „Most není ani kubistický, ani brutalistický, chtěli jsme ho jen přidat další do mozaiky pražských mostů - všechny mají tři stejné prvky,“ vysvětluje hlavní architekt Radek Šíma z Atelieru 6. Do dálky most bíle svítí díky speciálnímu cementu, dovezenému ze Slovenska.
Podle Šímy je most stejný jako ostatní pražské mosty přes Vltavu – nemá žádnou konstrukci nad mostovkou, všechny mají pilíře v řece na šířku mostovky a pracuje s principem obloukového mostu. Výsledná hranatost a šikmost mostu není podle architekta kubismus, ale je to funkční řešení, díky kterému ale ladí s nedalekými kubistickými domy pod Vyšehradem.
|
Most je tvarován jako socha a architekti ve spolupráci se sochařem Krištofem Kinterou realizovali kubistické krajiny na jednom konci mostu a botanickou zahradu z pouličního osvětlení na druhém. Na podolské straně vznikne pod mostem 40 metrů dlouhý prostor, kde vznikne kubistická krajina s lezeckou stěnou, skateparkem, kulturní arénou, dětským hřištěm, schody do vody, které ocení otužilci, nezbytnou převlékací kabinou a stánkem s občerstvením.
Doprava na mostě
Od soboty 18. dubna změní 361 metrů dlouhý a zhruba devět metrů vysoký nový most přes Vltavu trasy linek nejen na Smíchově a Podolí, ale i v širším okolí novostavby.
Most nabídne podle Filipa Drápala, mluvčího ROPID, nová spojení, u řady linek výraznou časovou úsporu a zejména vyšší spolehlivost, neboť se díky němu autobusy vyhnou několika úsekům kolem Barrandovského mostu, kde jim nyní hrozí zpoždění. Konkrétně na nový Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční linky 901 a 914.
Most uleví i řidičům přímo na přetíženém Barrandovském mostě, každý pracovní den tu bude o 700 autobusů méně. Úprava čeká i vyhrazené pruhy pro autobusy, zmizí třeba před vjezdem na most ve směru od Přístaviště, kde se zvýší kapacita pro auta odbočující na most.
Nebudou zde chybět ani toalety vystavěné do pilíře mostu. Ty vznikají pod hladinou tisícileté vody, mají tak dvoje dveře. První masivní protipovodňové dveře a teprve za nimi ještě jedny obyčejné. Ze shora z mostu na krajinu pod ním upozorňuje lampa „rebelka“. Tedy lampa která se vyklání a místo na most svítí pod něj. Dole pod mostem je zatím staveniště, uprostřed něj ale už je masivní socha Heavy Head Boy, která bude mít místo hlavy ozvučnou desku. Na ní bude kapat z mostu voda. „Chtěl jsem tam pomyslného strážce místa. Takového moderního vodníka,“ popisuje Kintera.
Kintera se projektu mostu věnuje sedm let a stal se pro něj zásadním dílem. „Proměnilo mi to posledních pár let života obrovským způsobem,“ přiznává. Na mostě a v jeho okolí vzniká téměř 200 objektů. Nejvíc jich bude na zlíchovské straně mostu, kde vytváří botanickou zahradu z lamp pouličního osvětlení.
V zanedbaném koutě městské periferie, mezi rušnou silnicí, železniční tratí a benzinovou pumpou bude zahrada světel. Bude to zhruba 150 světelných objektů z osmi desítek zemí všech světadílů. Shánění lamp bylo podle Kinter mimořádně náročné a trvalo roky. V parku budou světla i z tak exotických míst jako je exotických zemí Jemenu, Venezuela či pacifické souostroví Tonga.
|
Každou lampu bylo navíc potřeba opatřit speciálním led diodovým systémem, který umožní měnit intenzitu světla. Každá lampa bude mít svůj příběh dostupný přes QR kód.
I tady v posledním pilíři mostu vzniknou toalety a informační centrum dopravního podniku s kavárnou. Kompletní proměna čeká i nedalekou benzinovou pumpu. Tu nahradí nová s restaurací a možností posedět na střeše s výhledem na Kinterovu instalaci.