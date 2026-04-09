Dvorecký most, to bude i botanická zahrada z pouličních lamp a betonový vodník

Robert Oppelt
  19:10
Koleje na novém Dvoreckém mostě ještě testuje tramvajová souprava a dělníci dokončují detaily tramvajové zastávky na konci mostu. Ale už příští týden na něj vjedou první tramvaje a autobus. Nový most ale je v kontextu ostatních mostů pražských výjimečný, nesmí na něj auta, za to má chodník pro pěší s povoleným vjezdem kol. Výjimečný je i tím, že je na něm znát ruka umělce, sochaře Krištofa Kintery.

Zdání soutěže na nový pražský most přes Vltavu spojující Zlíchov a Podolí bylo jasně dané. Most má mít maximálně dva pilíře v řece, plavební profil v šířce minimálně 80 metrů a musí respektovat daná připojovací místa. Také nebude pro auta – jen pro MHD, chodce a kola.

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)
Od konce v Podolí stoupá Dvorecký most nezvykle do kopce, rozdíl mezi podolskou a zlíchovskou stanou mostu je deset metrů. Most navíc je šikmý a to mělo pod hlavního architekta vliv na estetiku mostu. „Most není ani kubistický, ani brutalistický, chtěli jsme ho jen přidat další do mozaiky pražských mostů - všechny mají tři stejné prvky,“ vysvětluje hlavní architekt Radek Šíma z Atelieru 6. Do dálky most bíle svítí díky speciálnímu cementu, dovezenému ze Slovenska.

Podle Šímy je most stejný jako ostatní pražské mosty přes Vltavu – nemá žádnou konstrukci nad mostovkou, všechny mají pilíře v řece na šířku mostovky a pracuje s principem obloukového mostu. Výsledná hranatost a šikmost mostu není podle architekta kubismus, ale je to funkční řešení, díky kterému ale ladí s nedalekými kubistickými domy pod Vyšehradem.

Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera

Most je tvarován jako socha a architekti ve spolupráci se sochařem Krištofem Kinterou realizovali kubistické krajiny na jednom konci mostu a botanickou zahradu z pouličního osvětlení na druhém. Na podolské straně vznikne pod mostem 40 metrů dlouhý prostor, kde vznikne kubistická krajina s lezeckou stěnou, skateparkem, kulturní arénou, dětským hřištěm, schody do vody, které ocení otužilci, nezbytnou převlékací kabinou a stánkem s občerstvením.

Od soboty 18. dubna změní 361 metrů dlouhý a zhruba devět metrů vysoký nový most přes Vltavu trasy linek nejen na Smíchově a Podolí, ale i v širším okolí novostavby.

Most nabídne podle Filipa Drápala, mluvčího ROPID, nová spojení, u řady linek výraznou časovou úsporu a zejména vyšší spolehlivost, neboť se díky němu autobusy vyhnou několika úsekům kolem Barrandovského mostu, kde jim nyní hrozí zpoždění. Konkrétně na nový Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční linky 901 a 914.

Most uleví i řidičům přímo na přetíženém Barrandovském mostě, každý pracovní den tu bude o 700 autobusů méně. Úprava čeká i vyhrazené pruhy pro autobusy, zmizí třeba před vjezdem na most ve směru od Přístaviště, kde se zvýší kapacita pro auta odbočující na most.

Nebudou zde chybět ani toalety vystavěné do pilíře mostu. Ty vznikají pod hladinou tisícileté vody, mají tak dvoje dveře. První masivní protipovodňové dveře a teprve za nimi ještě jedny obyčejné. Ze shora z mostu na krajinu pod ním upozorňuje lampa „rebelka“. Tedy lampa která se vyklání a místo na most svítí pod něj. Dole pod mostem je zatím staveniště, uprostřed něj ale už je masivní socha Heavy Head Boy, která bude mít místo hlavy ozvučnou desku. Na ní bude kapat z mostu voda. „Chtěl jsem tam pomyslného strážce místa. Takového moderního vodníka,“ popisuje Kintera.

Kintera se projektu mostu věnuje sedm let a stal se pro něj zásadním dílem. „Proměnilo mi to posledních pár let života obrovským způsobem,“ přiznává. Na mostě a v jeho okolí vzniká téměř 200 objektů. Nejvíc jich bude na zlíchovské straně mostu, kde vytváří botanickou zahradu z lamp pouličního osvětlení.

V zanedbaném koutě městské periferie, mezi rušnou silnicí, železniční tratí a benzinovou pumpou bude zahrada světel. Bude to zhruba 150 světelných objektů z osmi desítek zemí všech světadílů. Shánění lamp bylo podle Kinter mimořádně náročné a trvalo roky. V parku budou světla i z tak exotických míst jako je exotických zemí Jemenu, Venezuela či pacifické souostroví Tonga.

Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma

Každou lampu bylo navíc potřeba opatřit speciálním led diodovým systémem, který umožní měnit intenzitu světla. Každá lampa bude mít svůj příběh dostupný přes QR kód.

I tady v posledním pilíři mostu vzniknou toalety a informační centrum dopravního podniku s kavárnou. Kompletní proměna čeká i nedalekou benzinovou pumpu. Tu nahradí nová s restaurací a možností posedět na střeše s výhledem na Kinterovu instalaci.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

9. dubna 2026  19:10

Spojenci plní většinu požadavků USA, míní Rutte. Grónsko zuří kvůli Trumpovu výpadu

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od...

9. dubna 2026  19:04

Na Semilsku hoří průmyslová hala. Požár se rozšířil i na louku

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku hoří průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na přilehlou louku. Zasahují desítky hasičů...

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  18:46

Neočekávám, že by USA opustily NATO, řekl Pavel po jednání prezidentů

Na oficiální státní návštěvu Česka přijel italský prezident Sergio Mattarella....

Na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem přijel italský prezident Sergio Mattarella, doprovázela ho dcera Laura. Obě hlavy státu čelily po jednání otázkám na možný rozkol uvnitř NATO kvůli...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  18:38

Prezident se setkal s novým pražským arcibiskupem. Vytyčili si společný úkol

Prezident Petr Pavel se setkal s novým pražským arcibiskupem Stanislavem...

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě setkal s nově jmenovaným pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Schůzka měla seznamovací charakter a byla příležitostí k vzájemné...

9. dubna 2026  18:34

Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Policisté zadrželi v Česku uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle. Dopadli ji...

9. dubna 2026  17:29

V Německu běžná, u nás péče po mrtvici a úrazech mozku chybí. Vznikl plán na změnu

René Slezák (vpravo) si těžce zranil mozek po pádu ze schodů. Po roce opět...

Lékaři mají plán, jak pomoci lidem s návratem do života po těžkém úrazu hlavy či cévní mozkové příhodě. V zahraničí běžná rehabilitace mozku se zdejším pacientům nedostává. Míří na oddělení, kde...

9. dubna 2026  17:10

Verunka se narodila na hranici možného. Po pěti měsících si ji rodiče vzali domů

Verunka se předčasně narodila v nedokončeném 22. týdnu, vážila přitom lehce...

Lékaři z pražské porodnice u Apolináře oslavují neobvyklý úspěch. Malá Verunka, která přišla na svět na samé hranici životaschopnosti v posledním dni dvacátého druhého týdne, byla po 160 dnech...

9. dubna 2026  17:05

Znásilněné dívce soud výrazně snížil odškodnění, po zásahu ÚS rozhodne znovu

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil část rozsudku odvolacího Vrchního soudu v Olomouci, který výrazně snížil náhradu nemajetkové újmy nezletilé oběti znásilnění, aniž své rozhodnutí dostatečně odůvodnil. Podle...

9. dubna 2026  16:50

Prezident, nebo premiér? Podívejte se, koho vysílalo Česko na summity NATO

Prezident Václav Klaus na summitu NATO v americkém Chicagu

Současná vláda Andreje Babiše vede spor s prezidentem Petrem Pavlem o to, kdo by měl Česko reprezentovat na červencovém summitu v turecké Ankaře. Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance...

9. dubna 2026  16:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

Premium
Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským...

Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO do Turecka. Pavel nesouhlasí. A podle vedoucího katedry ústavního práva PF UK Marka Antoše vláda...

9. dubna 2026  16:41

Příměří v troskách. Zhrzený Izrael válku potřebuje, v Libanonu rozpoutal peklo

Premium
Muži si vyzvedávají své věci z domu, který byl den předtím zničen izraelským...

Dočasné příměří je podepsané a Donald Trump si připisuje další diplomatický zářez... Ne, tak jednoduché to není. Izrael se dohodou mezi Washingtonem a Teheránem necítí být nijak vázán a se souhlasem...

9. dubna 2026  16:20

