Aktivisté vyvěsili protestní transparent jen pár dní poté, co ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) spolu s dalšími členy koalice oznámil plán na zrušení koncesionářských poplatků. Veřejnoprávní média mají být podle tohoto návrhu nově placená přímo ze státního rozpočtu. „Bořit informační mosty je cesta na východ,“ reaguje spolek na transparentu.
Kritici návrhu se obávají ztráty nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Vláda chce novinku prosadit do začátku roku 2027. Česká televize by podle vládního návrhu přišla až o miliardu korun oproti současnému nastavení poplatků, Český rozhlas o 400 milionů. Vyjádření spolku redakce zjišťuje.
Naposledy se o spolku Kaputin mluvilo hlavně v souvislosti se sporem o vlajce Ukrajiny na budově Národního muzea v Praze. Vlajka z budovy zmizela v srpnu minulého roku kvůli unikátní výstavě fosilií. Skupině Kaputin se nelíbilo, že se vlajka na budovu nevrátila a svolala kvůli tomu k muzeu akci. Národní muzeum uvedlo, že bude průčelí dál využívat k propagaci akcí.
Kaputin proti ruské invazi na Ukrajinu vystupuje od počátku války. V minulosti například skupina vyvěšením transparentu na domě na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující Vladimira Putina na zlatém záchodě.